Сбережение и приумножение народа России - высший национальный приоритет. Путин заявил о судьбоносной стратегии

В ходе послания Федеральному Собранию России президент Владимир Путин подчеркнул, что именно сбережение и приумножение народа нашей страны - это главная цель на сегодня.

"Судьба России зависит от того, сколько нас будет. От того, сколько детей родится в российских семьях. Какими они вырастут, кем станут и какие ценности станут для них опорой в жизни", - подчеркнул российский лидер.

По большому счёту, это и есть стратегия развития нашей страны, ведь именно люди ставятся во главу угла.

"Сегодня нас почти 140 миллионов, но мы вступили в сложный демографический период, - напомнил Путин. - Семьи создают малочисленное население 90-х годов. Вот в чём проблема. Суммарный коэффициент - число рождаемости - составил 1,5 по предварительной оценке. Для нашей страны это мало. Примерно то же самое, что и в европейских странах, но для нашей страны мало. Для сравнения, во время войны было 1,3. Но в 90-х было ещё хуже - 1,16".

Сегодня президент России ставит задачу достигнуть коэффициента рождаемости в 1,7 к 2022 году.

"Существующие негативные прогнозы не могут не настораживать. Наша историческая обязанность - ответить на этот вызов. Обеспечить рост населения. Сбережение и приумножение народа России становится нашей важнейшей задачей", - уверен Путин.

В связи с этим особую роль получает семья. Власти должны подумать о том, как создать такую адресную поддержку, чтобы ни в чём не нуждались ни многодетные семьи, ни неполные семьи, ни любые другие. Именно такую задачу поставил сегодня Владимир Путин.

Отметим, стратегия народосбережения - часть большой стратегии "Русской мечты - 2050" Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). А разработкой стратегии сбережения народонаселения занималась группа во главе с членом Бюро ВРНС Александром Галушкой.

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев презентовал сегодня Стратегию развития России "Русская мечта - 2050".

Идея о необходимости разработки Стратегии была озвучена и получила благословение Святейшего Патриарха в апреле 2019 года, когда Константин Малофеев был избран заместителем главы ВРНС. Для её разработки на базе организации сформированы комитеты - стратегический, духовно-нравственный, социально-экономический, международный и комитеты земского устройства и по научно-технологическому развитию, каждый из которых готовит собственные предложения к Стратегии.

Какие меры поддержки предложил Путин

Должны быть предусмотрены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года. Получать их будут семьи со сложной жизненной ситуацией. С другой стороны, есть и меры, нацеленные на всех и каждого. Это питание для детей в школах России - с 1-го по 4-й класс оно должно быть бесплатным, все регионы обязаны принять меру до 2023 года. А те, у кого есть возможность, прямо сейчас. Кроме того, Путин требует, чтобы материнским капиталом могли пользоваться и семьи с одним ребёнком.

Программа материнского капитала продлена минимум до 31 декабря 2026 года. При рождении первенца семья получит право на материнский капитал 466 тысяч 616 рублей. При рождении второго ребёнка сумма должна быть на 150 тысяч рублей больше.

В будущем выплаты нуждающимся семьям должны составить 11,5 тысячи рублей в среднем. На первом этапе - от 5 тысяч рублей.

В целом президент подчеркнул: все в России должны чувствовать себя в равных условиях. Исходя из этого должна выстраиваться вся вертикаль работы вокруг улучшения положения семьи.

Кому адресована "Русская мечта - 2050"

Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев в декабре представил Стратегию "Русская мечта-2050". По его словам, это альтернатива либеральной стратегии развития России.

"Она адресована как властям, так и народу. Мы ориентируемся на то, что в большом количестве регионов страны есть отделения Всемирного Русского Народного Собора, где мы принимаем идеи. Самые разные идеи о будущем, - сказал Малофеев. - Мы принимаем идеи о будущем от молодёжи".

Никакая "Русская мечта" невозможна без русского человека, уверены авторы идеи Стратегии. Фото: Царьград.

Кроме того, Константин Малофеев напомнил о своём телевизионном проекте "Русская мечта" - программа выходит на телеканале "Царьград".

"В рамках передачи "Русская мечта" нам присылают свои предложения. Пусть даже 90% из них являются идеями, в которых представление о том, как устроено государство, достаточно иллюзорное, мы внимательно рассматриваем все. Если даже 10% из них являются чем-то полезным, они будут приняты".

В том числе идеи для Стратегии "Русская мечта - 2050" принимаются по почте: rm2050@vrns.ru.

Что такое "Русская мечта"

Как будут воплощать идеи "Русской мечты - 2050"

Стратегия "Русская мечта - 2050" - это глобальный план, однако первые его составляющие уже приняты в работу и готовятся к реализации, продолжил Константин Малофеев.

"Например, в ходе Всемирного Русского Народного Собора в этом году была принята "Стратегия народосбережения - 2050". Она поступила в работу администрации президента и в правительство. На Соборе присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Владиленович Кириенко, который принял Стратегию, согласился с ней".

Согласились с тезисами плана народосбережения и руководители всех четырёх думских фракций, добавил Малофеев.

"В ней было 114 новых норм поддержки семьи. Потому что никакая "Русская мечта" невозможна, если не будет русских людей. Поэтому в этом году мы занимались народосбережением и предложениями в этой области. Мы надеемся, что в следующем году представительство властей будет ещё выше, и предполагаем, что идеи будут адресованы им", - сказал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора.

Первый этап "Стратегии", связанный с народосбережением, уже воплощается, сказал Малофеев. Фото: Царьград.

Мы все понимаем, что без "Стратегии" развитие страны невозможно, подчеркнул Константин Малофеев, добавив: точно так же, как и без реализации мечты. Об этом, в том числе, в ходе сегодняшней презентации говорил и писатель Александр Проханов.

"Это мечта о справедливом безгрешном бытии. Это мечта об обществе, общежитии, в котором нет насилия, нет гнева, нет скаредности, нет унижения сильным слабого, богатым - бедного. Это бытие, в котором нет смерти. Это бытие, исполненное божественного ликования. Если перейти с языка светского, филологического, на язык богословский, это то же учение о Царствии Небесном".

Следующий Всемирный Русский Народный Собор так и будет называться - "Русская мечта - 2050".

Суверенное развитие - это и есть "Русская мечта"

Все наши геополитические конкуренты имеют свои варианты таких "Стратегий", напомнил Константин Малофеев. И когда президент России Владимир Путин говорит о суверенном развитии, мы с вами понимаем, что нам нужно. Однако не знаем, в чём такое суверенное развитие должно выразиться, отметил замглавы ВРНС.

"Кроме известной западной стратегии, где человек перестанет быть человеком, а подчинение всех одному глобальному порядку, мировому правительству встанет во главу угла, у нас есть ещё две силы, которые относятся к XXI веку. Это Китай, у которого есть принятая на 19-м съезде ЦК КПК "Китайская мечта - 2050", расписанная до пятилеток, и идеи исламского мира, где молодой принц, будущий король Мухаммед бин Салман недавно принял в Саудовской Аравии "Вижн-2030", а сейчас они трудятся над "Вижн-2050".

В Эмиратах вообще планы составлены до 2071 года, на так называемое эмиратское столетие. Там ничего не было в 1971 году, но сегодняшнее благополучие родилось из мечты шейха Заида Аль Нахайяна, который сказал: "У меня нет стремления, у меня есть мечта". Собственно говоря, вот это означает, что наша внутренняя гениальная догадка Александра Андреевича Проханова с соавторами о слове "мечта" имеет такое же приземление и в других странах, с которыми нам предстоит вместе сосуществовать в XXI веке", - резюмировал Константин Малофеев.

Стратегия народосбережения

Более подробно о стратегии народонаселения говорил член Бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора, ранее глава министерства Дальнего Востока Александр Галушка.

"Стратегия представляет собой инструмент практического воплощения тех ориентиров, которые были сформулированы в Соборном Слове Патриарха и в обращении к Собору президента. В этой связи главными целями до 2050 года являются увеличение суммарного коэффициента рождаемости более трёх и численности населения России до более 160 миллионов человек", - отметил Галушка.

По его словам, Стратегия вырывает рутинную государственную работу из привычных циклов.

"Как правило, это циклы трёхлетние, как правило, бюджетные. Когда мы говорим о народосбережении и подходим к этой проблеме с трёхлетней рамкой, у нас пропадает область решений, которая связана с ценностями, с воспитанием поколений, с формированием социальных, поведенческих и продуктивных установок. И поэтому приходится очень часто слышать, что нереально вернуться к трёхдетной и многодетной семье в России. Слышать о том, что, ну, дай Бог нам выйти на суммарный коэффициент рождаемости около двоечки. Мы предлагаем выйти за эти рамки и сказать: нам к 50-му году нужна стабильно увеличивающаяся Россия за счёт многодетности и рождения большого количества детей", - подчеркнул Галушка.

"Мы прекрасно понимаем, что это невозможно сделать ни за год, ни за два, ни за три, ни за пять. Но, поставив сегодня задачу, которая сформулирована Патриархом и президентом, воспитать будущие поколения, для которых это естественно, смысл и норма жизни, - через 15-20 лет получим результат. И при нашей жизни увидим умножающуюся Россию, а не исчезающую", - подчеркнул экс-министр Дальнего Востока.

Стратегия содержит в себе пять приоритетов и 116 конкретных решений, отметил он.

"Приоритетами Стратегии являются культивирование и популяризация многодетной семьи, отцовства, материнства и детства. Всемерное укрепление мотивации на ведение физически и нравственно здорового образа жизни и активного долголетия. Усиление ценностного, в том числе религиозного фактора в обеспечении народосбережения. Укрепление идентичности традиционных ценностей. Создание необходимых социально-экономических условий, обеспечивающих устойчивый рост рождаемости, сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни. Повышение миграционной привлекательности России для соотечественников, проживающих за рубежом, для формирования устойчивого миграционного притока соотечественников в Россию", - перечислил он.

116 решений Стратегии разбиты на три основных блока: повышение рождаемости, снижение смертности, приток соотечественников из-за рубежа, пояснил Галушка.

"При этом в части рождаемости главное значение имеют меры, связанные с увеличением количества желаемых детей. Это напрямую зависит от того, что наши детки видят по телевизору, какие они смотрят мультфильмы, какие читают книги, на каких примерах, героях и образах воспитываются. Зависит от того, чем наполнена воспитательная компонента образования в рамках школы. И, конечно же, решение этих вопросов, увеличение желаемого количества детей немыслимо без активного, деятельного, всестороннего сотрудничества Русской Православной Церкви и государства", - отметил он.

Блок мер, связанных с повышением фактической рождаемости, отвечает на вопросы, которые понятны любой семье, которая хочет завести детей, заявил Галушка.

"Где мы будем жить. Как нам приобрести дом, и чтобы этот дом был не маленькой квартиркой, в которой даже непонятно молодой семье, где тут второй ребёночек-то поместится, а был именно своим домом", - пояснил он.

Очевидно, что малоэтажное строительство, деревянное домостроение, пространственное обустройство России должно быть абсолютным приоритетом, считает бывший чиновник.

"Где будет работать отец молодой семьи. Позволит ли уровень доходов не стать бедными при рождении каждого нового малыша. Стратегия связывает народосбережение с программами по созданию новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест и с системой пособий. Сегодня бичом многодетных семей является попадание в бедность. Сегодня основной социальной стратой, которая входит в категорию бедности, являются многодетные молодые семьи. И, конечно, это недопустимо", - заявил он.

Адресная настройка системы пособий со стороны государства должна полностью устранять эту проблему, надеется Галушка.

"Исключать ситуацию, когда рождение ребёнка сопряжено с попаданием в категорию бедности. Ипотека. Списание половины ипотечного кредита при рождении второго ребёнка. Полное списание ипотечного кредита при рождении четвёртого ребёнка. Возможность для мамы сочетать материнскую заботу о детях и работу. Кардинальное сокращение числа абортов. Все эти конкретные меры отражены в стратегии народосбережения, так же, как и меры, связанные со снижением смертности, её аномальных проявлений среди мужчин трудоспособного возраста. Связанные с необходимостью целенаправленных программ по популяризации здорового образа жизни, кардинального сокращения потребления вредных для здоровья продуктов, табака и крепкого алкоголя, которые вносят самый значимый вклад в высокую смертность, которую мы наблюдаем. Развитие лучших практик медицинского обслуживания населения, которые уже сегодня формируются в регионах-лидерах, как и блок мер, связанных с миграционным притоком населения, с притоком именно соотечественников, проживающих за рубежом", - отметил Галушка.

Боль, о которой не раз говорилось на Соборе, в том, что русские - самая разделённая нация в мире, напомнил Галушка.

"Конечно же, надо упрощать и бюрократические процедуры в получении российского гражданства. Развивать систему информирования наших соотечественников о том, в каких именно регионах они могут быть востребованы, и наилучшим образом решить вопросы и трудоустройства, и жилищного вопроса. Но вместе с тем и развивать миграционный потенциал. Пропагандируя, продвигая, распространяя за рубежом русский язык, русскую культуру, наше образование, лучшие достижения науки. Очень важно, чтобы стратегия не висела в воздухе, а имела механизмы своей реализации. И они являются составной частью того проекта документа, который подготовлен", - рассказал бывший глава Министерства Дальнего Востока.

"Мы предлагаем определить для органов власти народосбережение высшим национальным приоритетом. В практическом плане это означает, что во всех документах государственного стратегического планирования, проектах федеральных законов, региональных законов, иных нормативных актах в обязательном порядке должен быть блок, посвящённый народосбережению. Более того, должна быть внедрена система предварительной оценки воздействия тех или иных государственных решений на народосбережение. Чтобы, принимая тот или иной закон, ту или иную программу, мы отдавали себе отчёт: а если эта программа снижает рождаемость или будет стимулировать смертность, зачем нам такая программа или закон нужны? И наоборот, те программы и законы, которые развивают народосбережение, конечно же, заслуживают самой большой поддержки. И в этом деле, в такой оценке, конечно, она не может быть кулуарной. Она должна быть публичной, проходить в формате общественных слушаний. И Всемирный Русский Народный Собор, учитывая тот потенциал, который есть в экспертном совете Всемирного Русского Народного Собора, конечно, мог бы быть естественным источником обратной связи для органов власти в оценке того, как их решения могут повлиять на народосбережение. Кроме того, предлагается каждые пять лет принимать план конкретных мероприятий, дорожную карту по реализации стратегии. Важный вопрос финансирования. Всегда демография, народосбережение - это недёшево. Сегодня в России тратится около полупроцента ВВП на эти цели. В странах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) - 2,4 %. Стратегия предлагает за пять лет выйти на средний уровень для стран ОСЭР и предлагает источники того, как это может быть сделано", - заключил Галушка.