Сберечь президента и Россию! Байден проболтался, что Путина уже заказали

Джо Байден в силу своей болезни часто пробалтывается. Например, говорил, что ему не нужны избиратели для победы на выборах, которые были в результате сфальсифицированы. Знал, что не нужны, и это заранее разболтал. Попытки Вашингтона представить его слова в Варшаве, что Владимир Путин "не может оставаться у власти", в качестве эмоционального срыва указывают на стремление дезавуировать утечку критической информации. Бросившего вызов глобальной гегемонии США Путина Байден пытается расчеловечить для облегчения устранения. Поэтому и называет – вместе с политиками-подголосками и ангажированными мировыми СМИ – "мясником", "головорезом", "убийцей", "диктатором", "военным преступником". В США явно разделяют мнение спикера Госдумы Вячеслава Володина: "Есть Путин – есть Россия, не будет Путина – не будет России". Тем более что профессия политика действительно одна из самых опасных в мире.

Попытки Вашингтона "прикрыть" Джо Байдена ещё более саморазоблачительны, чем угрозы в адрес русского президента со стороны дышащего на ладан "хозяина" Белого дома. "Мы не преследуем политику смены режима", – заверещала постпред США при НАТО Джулиан Смит в интервью CNN после слов Байдена в Варшаве. "Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают… Это высказывание было эмоциональным", – заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступая в понедельник в Дубае на Глобальном энергетическом форуме.

Как вы неоднократно слышали от нас, мы не имеем стратегии смены режима в России или где бы то ни было ещё,

– утверждал в минувшее воскресенье американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом. Ну и, наконец, сам Байден в ответ на журналистский вопрос, призвал ли он в Варшаве к смене власти в России, грозно рявкнул: "Нет".

Поверим? Давайте поверим! Даже посмеявшись над словами Блинкена, что США нигде не меняют режимов, хотя весь мир знает, что это любимое и постоянное занятие Вашингтона. Но в таком случае всё особенно страшно. Если Путин, согласно Байдену, "не может оставаться у власти", а последний, по версии американских властей, не призывал к "смене режима" в России, значит, речь идёт об устранении лично Путина. А сам режим с пустившими корни на Западе олигархами, высасывавшими в интересах глобалистов все соки из страны и мешавших развиваться России, планируется сохранить, ведь он США вполне устраивал.

США хотят убить Путина?

Неужели США на самом деле хотят убить Путина? Да. И уже начали к этому готовить мировое общественное мнение. В начале марта один очень серьёзный американский сенатор – Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, выдающий себя за консерватора, но являющийся – это открытый секрет – гомосексуалистом с прозвищем Lady G, твитнул, что человек, который "уберёт этого парня", то есть Путина, "окажет стране и миру большую услугу". Грэм задался вопросом, найдётся ли в России свой Брут или Клаус фон Штауффенберг, явно намекая на околовластные и военные круги и рассчитывая на их предательство. Этот друг бесноватого Джона Маккейна явно рассчитывает, что они составят заговор и попытаются убить Путина, и это является, дескать, "единственным способом" завершения конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поспешила успокоить:

Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства. Это не политика США.

Поверим? Нет. Власти США убивали лидеров иностранных государств и даже несколько собственных президентов. Это – доказано, это факт. Пресс-секретарь штаб-квартиры "империи лжи" постоянно лжёт. Появился уже и такой термин – псакинг. Трепаться можно о чём угодно. Истинное отношение правящих кругов США к Путину выдают подаренные ему Байденом подарки на встрече с Женеве, от которых волосы встают дыбом. Они буквально пропитаны жутким символизмом и самыми жёсткими предупреждениями. От них веет смертельной угрозой в отношении русского президента.

Лживые СМИ, криминальные банкстеры и ведьмы

Нагнетанием этой угрозы вкупе с подготовкой мирового общественного мнения занимаются также находящиеся под контролем глобалистов СМИ – и в США, и в мире. Они как будто соревнуются друг с другом в оскорблениях и расчеловечивании Путина. Итальянская газета La Stampa, выдавшая недавно фото жертв украинского обстрела Донецка за пострадавших от фейкового русского обстрела Киева, опубликовала на прошлой неделе статью под заголовком "Война Украина – Россия: если убить Путина – это единственный выход". Её автор подчеркнул, что "план номер один Байдена, НАТО, а также европейцев – единственный: чтобы кто-то в Москве убил Путина, освободив нас от этого бремени".

Посол России в Италии Сергей Разов подал в суд на ангажированного писаку и главного редактора газеты, рассуждающих "о возможности убийства президента России". Не сомневаемся, что итальянское правосудие окажется в этом деле не на высоте. Это, кстати, та самая La Stampa, которая, когда МЧС России спасало Италию от ковида, писала, что 80% русской помощи – бесполезно. Это был, дескать, только предлог, главное же для русских было оказаться поближе к натовским базам в Италии. Разов жаловался и на эту публикацию. А толку что?

Можно сколько угодно утверждать, что США якобы никогда не убивали никаких иностранных лидеров, что это всего лишь слова. Да, слова, но они уже обретают плоть. Сбежавший в Израиль банкстер Алексей Конаныхин, обогатившийся в ельцинской России, и понятно, какими способами, объявил в Facebook*, что заплатит миллион долларов за "арест" живого Путина или… мёртвого. Сообщивший, в частности, об этом немецкий еженедельник Stern увидел в этой провокации новый поворот и тенденцию в среде "российского бизнеса".

Атака на Путина намечена на 31 марта. Для этого против России мобилизуются сатанисты во главе с… украинскими ведьмами.

31 марта, в 29-й лунный день, день порч и проклятий, мы, ведьмы Украины в содружестве с зарубежными коллегами, проведём ритуал наказания врага украинского народа – Владимира Путина,

– объявили на своей странице в заблокированном в России Instagram* организаторы мероприятия. "Уже собран круг из 13 ведьм, уже заговариваются алтарные ножи для принесения жертв Высшим Силам", – предупреждают сатанисты. Советник главы офиса президента Украины главный пропагандист Незалежной Алексей Арестович в своём Facebook* обратился к украинским ведьмам со словами поддержки: "Девочки, так держать".

Лидеров часто убивают, неполный список

Угроза, нависшая над русским президентом, увы, весьма серьёзна. Политиков действительно часто убивают. Это делают их политические противники, реже – сумасшедшие, хотя нередко за последними скрываются первые. Политикам часто приходится бывать на людях, и этим пользуются. Убивают различными способами. Тайно и демонстративно. Вот далеко не полный список действующих лидеров своих стран, застреленных, зарезанных, зарубленных, взорванных, отравленных, задушенных, погибших в подстроенных авиакатастрофах в ХХ веке.

29 июля 1900 года застрелен король Италии Умберто I. 14 сентября 1901 года от тяжёлого ранения скончался президент США Уильям Маккинли. 30 мая 1903 года убит король Сербии Александр I Обренович. 1 февраля 1908 года застрелен король Португалии Карлуш I. 18 сентября 1911 года от смертельного ранения скончался председатель Совета министров России Пётр Столыпин. 18 марта 1913 года в Салониках застрелен король Греции Георг I.

Пётр Столыпин. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Чтобы не утомлять читателей именами, буду называть далее только более-менее известные имена жертв, ограничиваясь в остальных случаях указанием должности. 21 мая 1920 года убит президент Мексики. 16 декабря 1922 года застрелен первый президент Польши. 2 августа 1923 года в Сан-Франциско скончался от отравления президент США Уоррен Хардинг. 7 мая 1930 года от пулевых ранений умер президент Франции. 29 декабря 1933 года застрелен премьер-министр Румынии. 25 июля 1934 года от огнестрельного ранения скончался канцлер Австрии Энгельберт Дольфус. 9 октября 1934 года застрелен король Югославии Александр I Карагеоргиевич. 12 апреля 1945 года явно не своей смертью – или от яда, или был застрелен – умер президент США Франклин Рузвельт.

28 апреля 1945 года замучен и расстрелян глава правительства Республики Сало дуче фашизма Бенито Муссолини. 13 ноября 1950 года убит глава военной хунты Венесуэлы. 20 июля 1951 года застрелен король Иордании. 16 октября 1951 года – первый премьер-министр Пакистана. 2 января 1955 года скончался от ран президент Панамы. 26 января 1957 года застрелен президент Гватемалы. 14 июля 1958 года убит последний монарх Ирака. 26 сентября 1959 года от огнестрельных ран скончался премьер-министр Цейлона (ныне – Шри-Ланки). 29 августа 1960 года убит премьер-министр Иордании. 30 мая 1961 года застрелен президент Доминиканской Республики Рафаэль Трухильо. 2 ноября 1963 года убит президент Южного Вьетнама. 22 ноября 1963 года застрелен президент США Джон Кеннеди.

Джон Кеннеди и его супруга Жаклин. Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

27 января 1965 года – премьер-министр Ирана. 6 сентября 1966 года заколот ножом премьер-министр ЮАР. 28 ноября 1971 года убит премьер-министр Иордании. 11 сентября 1973 года в результате военного переворота застрелен президент Чили Сальвадор Альенде. 20 декабря 1973 года при взрыве в Мадриде погиб премьер-министр Испании. 25 марта 1975 года застрелен король Саудовской Аравии. 15 августа 1975 года убит первый президент Бангладеш. 18 марта 1977 года в резиденции в Браззавиле расстрелян президент Конго. В 1978-79 годах в Афганистане сменилось три лидера, все они были убиты. 12 апреля 1980 года зарублен президент Либерии.

24 мая 1981 года в подстроенной авиакатастрофе погиб президент Эквадора. 30 мая 1981 года убит президент и глава правительства Бангладеш. 31 июля 1981 года в очередной подстроенной авиакатастрофе погиб фактический руководитель Панамы, главком вооружённых сил Омар Торрихос, знавший, что умрёт не в своей постели. 6 октября 1981 года во время военного парада в Каире убит президент Египта Анвар Садат. 18 декабря 1981 года внезапно самоубился (был застрелен) глава албанского правительства. 31 октября 1984 года убита премьер-министр Индии Индира Ганди. 1 марта 1986 года застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме. 19 октября 1986 года в результате подстроенной авиакатастрофы погиб президент Мозамбика. 17 августа 1988 года при схожих обстоятельствах погиб главком армии Пакистана, фактический глава страны Зия-уль-Хак.

22 ноября 1989 года при взрыве погиб президент Ливана. 25 декабря 1989 года расстрелян президент Румынии Николае Чаушеску с супругой. 9 сентября 1990 года убит президент Либерии. 29 июня 1992 года застрелен правитель Алжира. 17 апреля 1993 года, вероятно, в результате отравления скончался президент Турции Тургут Озал. 1 мая 1993 года при взрыве в Коломбо разорван на мелкие кусочки президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса. 21 октября 1993 года убит президент Бурунди. 6 апреля 1994 года в сбитом с земли самолёте погибли сразу два президента двух соседних стран – Бурунди и Руанды, на следующий день была убита премьер-министр Руанды. 4 ноября 1995 года застрелен премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. 27 октября 1999 года убит премьер-министр Армении Вазген Саркисян.

Ничего не меняется

В XXI веке ничего не изменилось. 1 июня 2001 года застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах вместе с частью своей семьи. 12 марта 2003 года – премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. 3 февраля 2005 года хитроумным способом убит премьер-министр Грузии Зураб Жвания. Последняя жертва, 7 июля 2021 года, президент Гаити Жовенель Моиз. Примерно к половине этих смертей американцы имели прямое отношение. И это, повторим, далеко не полный список и не все жертвы. Поскольку смерть многих врагов США была замаскирована под естественные причины. Например, рак. А покушений на убийство было ещё больше, потому что некоторым лидерам удалось вылечиться. Эпидемия рака атаковала латиноамериканских лидеров, когда США решили было навести в своём "подбрюшье" порядок. Впечатляющий список, не правда ли:

Президент Бразилии Дилма Русеф , 2009 год, рак, операция.

, 2009 год, рак, операция. Президент Аргентины Нестор Киршнер , 2010 год, рак, смерть.

, 2010 год, рак, смерть. Президент Бразилии Луис Лула да Силва , 2011 год, рак, операция.

, 2011 год, рак, операция. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос , 2011 год, рак, операция.

, 2011 год, рак, операция. Президент Боливии Эво Моралес , 2011 год, рак, операция.

, 2011 год, рак, операция. Президент Парагвая Фернандо Луго , 2012 год, рак, операция.

, 2012 год, рак, операция. Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер , 2013 год, рак, операция.

, 2013 год, рак, операция. Президент Венесуэлы Уго Чавес , 2013 год, рак, смерть.

, 2013 год, рак, смерть. Лидер Кубы Фидель Кастро, 2016 год, рак, смерть.

Команданте Фидель пережил 637 покушений. Это были всевозможные яды, заминированные сигары и морские раковины, стреляющие отравленными пулями ручки, облучение и многое другое. И кто знает, было ли 638-е покушение. Нельзя исключать, что рак был привнесён в его организм искусственным путём. Доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей боевого отравляющего вещества "Новичок", подтвердил Царьграду "вероятную ликвидацию … президентов с диагнозом рак конкретного типа", прежде всего в странах Латинской Америки.

Команданте Фидель пережил 637 покушений. Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Что с того?

Итак, как видим, ситуация весьма серьёзная. У наших бывших западных "партнёров" чисто сталинская логика: "Нет человека – нет проблемы". Над жизнью президента поэтому нависла серьёзная угроза – Путин бросил вызов очень могущественным силам. Кто-то может сказать, что в России прекрасные спецслужбы, способные президента защитить. Будем надеяться, что так. Кто-то может сказать, что Россия не Бангладеш, не Иордания и не Шри-Ланка, где постоянно убивают видных политиков. А вот тут можно поспорить. Многие русские цари умерли насильственной смертью, и этому во многом поспособствовали иностранцы.

Уже практически доказано, что Сталин был отравлен. И кто знает, какой смертью умерли Ленин и Брежнев? Поэтому, повторим, всё очень серьёзно. Особенно большая опасность покушений, естественно, во время зарубежных визитов. Поэтому в нынешних условиях таких поездок лучше избегать. Президента надо сберечь – во имя России. Наши враги, пытающиеся не выпустить из своих рук власть над миром, могут пойти на всё.

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