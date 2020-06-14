Сбербанк уже упустил наши секреты, а жителей России "держат за дураков и глупцов" - Пронько

Юрий Пронько не первый раз говорит о проблеме единого регистра личных данных граждан России, которые пытаются создать вопреки сопротивлению тысяч людей. В своём аналитическом материале ведущий Царьграда сделал обзор интервью министра цифрового развития России Максута Шадаева, показав нестыковки в аргументации.

"Степень абсурдности аргументации чиновников зашкаливает. По всей видимости, нас держат за дураков и глупцов. Именно такой вывод можно сделать из слов министра", - говорит Пронько, напоминая, что слова прозвучали в эфире Первого канала.

На вопрос о том, что очень многие российские граждане категорически против ЕФИРа (единого информационного регистра), а как минимум 200 тысяч соотечественников написали возмущённые письма, министр Шадаев ответил, что люди не понимают своего "счастья", которое доставит им этот самый регистр. Выходит, это мы неблагодарные?

"Все те, кто очень сильно опасается не только "слива" в третьи руки, но и самого факта концентрации конфиденциальной информации о каждом из нас в одном месте. При этом сами чиновники вывели себя из регистра. Их там нет и не будет. Подобное решение они обосновали тем, что являются носителями государственной и иной тайн. Неспроста в народе есть пословица: "Не кладите яйца в одну корзину". Я бы добавил к этому ещё одну фразу: "Это очень опасно". Опасно потому, что никто и никогда не сможет исключить так называемый человеческий фактор", - подчеркнул Юрий Пронько.

В качестве живого примера рисков Пронько привёл известный случай с утечкой личных данных граждан России. В 2019 году проблема произошла в Сбербанке. Личные сведения о 60 миллионах кредитных карт были переданы третьим лицам, о чём писал "Коммерсантъ". Но и сегодня именно Сбербанк занимается внедрением глобальной цифровизации, напомнил Пронько.

Объявление о продаже "свежей базы крупного банка" Сбера появилось на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, в базе данных содержится информация более чем о 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям продавец предлагал пробный фрагмент выборки из базы в составе двухсот строк. В таблице содержались, в частности, детальные персональные данные клиентов, подробная финансовая информация о кредитных картах и операциях. В Сбере было проведено специальное служебное расследование. Умышленные преступные действия были совершены одним из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу её изолированности от внешней сети, заявили в банке.

"Это не просто конкретный пример, в который вляпались Греф и его команда. Это пример того, как опасно концентрировать всю полноту информации в одном месте. Вернёмся к интервью с министром Шадаевым. Если так всё замечательно, как он говорит, если вопросы защиты все решены и нам, непрофессионалам, стоит поверить на слово, то почему бы авторам и разработчикам регистра не объяснить обществу все прелести предстоящего "всенародного счастья"? На это господин Шадаев ответил, что люди не поймут, так как это технически сложно. Глуповаты мы для них, гениев", - подчеркнул Пронько.

Полная версия колонки доступна по ссылке на сайте Царьграда. К слову, о цифровизации... Стоит напомнить, что пенсии и социальные выплаты чаще всего перечисляются на карты Сбербанка, но не всегда клиенты отдают себе отчёт в том, как обезопасить себя от действий мошенников. Например, об одном из случаев мошенничества пишут "Невские новости". Трое петербургских пенсионеров лишились сбережений на 1,5 млн рублей теперь собирают документы, чтобы подать заявления в полицию.