Сбер заподозрили в уклонении от налогов: "Откровением" поделился Дегтярёв

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поделился "откровением" с совещания с членами комиссии по стратегическому развитию региона.

Он разместил видеофрагмент с заседания в своём Telegram-канале "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА". В ходе встречи ему доложили, что ряд крупных корпораций стали отчислять меньше налогов в бюджет края.

Врио главы региона заметил, что такую тенденцию можно объяснить последствиями пандемии, тем не менее некоторые нюансы логически осмыслить трудно. Например, то, что показатели снизили и многие банки, в том числе Сбер.

Просто феноменально, если честно. Я этого не пониманию - почему Сбербанк показывает серьёзное снижение прибыли? Притом что он неплохо функционирует и на территории ДФО, и в целом по России, - заметил Дегтярёв.

Он констатировал, что в этой странной ситуации необходимо разобраться, и заверил в Telegram, что вскоре состоится беседа с руководством кредитной организации.