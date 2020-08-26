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Сбер заподозрили в уклонении от налогов: "Откровением" поделился Дегтярёв
26 августа 2020, 20:15 • 115 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поделился "откровением" с совещания с членами комиссии по стратегическому развитию региона. В ходе встречи ему доложили, что ряд крупных корпораций стали отчислять меньше налогов в бюджет из-за снижения прибылей. В их числе неожиданно оказался и Сбербанк. "Я этого не пониманию", - признался Дегтярёв.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поделился "откровением" с совещания с членами комиссии по стратегическому развитию региона.
Он разместил видеофрагмент с заседания в своём Telegram-канале "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА". В ходе встречи ему доложили, что ряд крупных корпораций стали отчислять меньше налогов в бюджет края.
Врио главы региона заметил, что такую тенденцию можно объяснить последствиями пандемии, тем не менее некоторые нюансы логически осмыслить трудно. Например, то, что показатели снизили и многие банки, в том числе Сбер.
Он констатировал, что в этой странной ситуации необходимо разобраться, и заверил в Telegram, что вскоре состоится беседа с руководством кредитной организации.
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