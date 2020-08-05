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Сбер обвинили в выводе денег из России по схеме Антона Силуанова

05 августа 2020, 17:15  •  358 • Политика
По версии Константина Двинского, Антон Силуанов содействует в выводе денег из России, в том числе через Сбербанк. Однако инструменты для закрытия этой лазейки всё же есть.
Политолог Константин Двинский в личном канале на платформе "Яндекс. Дзен" размышляет о роли министра финансов России Антона Силуанова в выводе денег из страны. Двинский пишет, что получив контроль над Росимуществом, Минфин теперь руководит и денежными потоками государственных корпораций. С одной стороны, министр выступил с инициативой забирать не менее 50 процентов прибыли по МСФО у госкомпаний. И это выглядит, как прекрасная идея.
"...Бюджет будет получать дополнительные доходы. И вроде бы цель благая. Но на деле всё выглядит совершенно иначе", - говорит Двинский.
Автор напоминает, что госкомпаниями считаются прямо контролируемые Росимуществом или Роснефтегазом субъекты. В том числе, это Сбербанк, Газпром, ВТБ, РЖД и другие.
"Со всех них Силуанов хочет брать в бюджет 50% от прибыли по МСФО. Но подвох заключается в том, что в ряде компаний значимой долей акций владеют иностранные лица. Во многих случаях - американские и английские хедж-фонды".
Например, иностранные акционеры получают гигантские суммы от Сбера или, например, Газпрома, напоминает Двинский. Безусловно, в ряде случаев они могут играть роль некоего "аргумента", чтобы против российских компаний не вводили санкции на Западе. Но это скорее исключение из правил. В результате политика Антона Силуанова "приводит к безосновательному оттоку капитала", говорит Двинский.
"Взамен этого Россия не получает ничего. Например, иностранным акционерам Сбербанк за 2019 год планирует направить порядка 190 млрд рублей. Газпром (выплата 30% прибыли по МСФО) - около 150 млрд рублей".
Вместе с этим для финансирования проектов развития не обязательно пополнять бюджет через выплату дивидендов, продолжает автор канала.
"Достаточно обязать госкомпании покупать ценные бумаги российских эмитентов. Например, "Автодора", который выпускает облигации под финансирование строительства автодорог, или же РЖД, которые размещают вечные бонды под расширение БАМа и Транссиба. Но здесь же возникает риторический вопрос: разве сможет кто-то заставить Грефа вкладываться в российские проекты вместо выплат дивидендов иностранным акционерам? - пишет Двинский. - Вместе с этим политика государственного капитализма предполагает активное участие госкомпаний в развитии страны. Стратегия экономической политики России на ближайшее десятилетие, подготовленная Андреем Белоусовым, определяет взрывной рост инвестиций в реальный сектор экономики. В том случае, если госкомпании продолжат отчислять по 50% прибыли акционерам, объём инвестиций будет не столь масштабный. Соответственно, Андрей Белоусов обязан изменить подход Силуанова по вопросу выплаты дивидендов".

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