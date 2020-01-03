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Сбегающий американский дипломат из посольства Ирака попал на видео. Жалости в Сети не проявили
03 января 2020, 14:39 • 138 • В мире
Иракские СМИ опубликовали кадры, на которых, как утверждается, американский дипломат сбегает из посольства в Багдаде. Жалости к нему в Сети не проявили. "Лапки подгорают, хвостик дымится", - саркастично отмечают пользователи в Twitter.
"В Багдаде подожгли здание приёмной посольства США. Сообщают, что посол США отбыл в неизвестном направлении. Как-то не оценили иракцы всех благ, что принесли им "освободители" из США", - написал в Twitter пользователь "Голос Мордора".
"Америка ведёт себя как кошка на раскалённой крыше. Со всех сторон летят угольки, лапки подгорают, хвостик дымится. Что делать? Куда бежать? Выход один - бежать в неизвестность сломя голову", - добавляет пользователь @bazillio4.
"Слава Богу, понимание того, что США - враг человечества, приходит!" - заявляет @yenhka.
Напомним, иракские СМИ распространили видео, на котором человек, предположительно сотрудник американского посольства, пригибаясь и прячась за спинами вооружённых охранников, продвигается к вертолёту.
"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами", - пишет в Twitter пользователь @letavitsa.
"Тот момент, когда один из американских дипломатов убегает из посольства США в Багдаде", - подписали кадры в телеграм-канале Pars Today Russian.
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