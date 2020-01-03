Сбегающий американский дипломат из посольства Ирака попал на видео. Жалости в Сети не проявили

"В Багдаде подожгли здание приёмной посольства США. Сообщают, что посол США отбыл в неизвестном направлении. Как-то не оценили иракцы всех благ, что принесли им "освободители" из США", - написал в Twitter пользователь "Голос Мордора".

"Америка ведёт себя как кошка на раскалённой крыше. Со всех сторон летят угольки, лапки подгорают, хвостик дымится. Что делать? Куда бежать? Выход один - бежать в неизвестность сломя голову", - добавляет пользователь @bazillio4.

"Слава Богу, понимание того, что США - враг человечества, приходит!" - заявляет @yenhka.

Напомним, иракские СМИ распространили видео, на котором человек, предположительно сотрудник американского посольства, пригибаясь и прячась за спинами вооружённых охранников, продвигается к вертолёту.

"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами", - пишет в Twitter пользователь @letavitsa.

"Тот момент, когда один из американских дипломатов убегает из посольства США в Багдаде", - подписали кадры в телеграм-канале Pars Today Russian.