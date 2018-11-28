«Сбалансированная и справедливая»: Путин о стоимости нефти в $60 за баррель

Путин считает, что Россию устраивает цена нефти 60 долларов за баррель. По его словам, она сбалансированная и справедливая. Президент напомнил, что бюджет России формируется из расчета цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Президент России Владимир Путин назвал цену 60 долларов за баррель нефти наиболее сбалансированной и справедливой. Заявление главы государства прозвучало на форуме «Россия зовет!».

Путин отмечает, что в 2013 году цена черного золота составляла 43 доллара за баррель, а в 2018 году стоимость нефти достигла отметки в 72 доллара за баррель. В этой связи средняя между ними цена в 60 долларов за баррель является вполне приемлемой. Тем более что бюджет России рассчитывается из расчета цены на нефть в 40 долларов за баррель.

«Та цена (60 долларов - ред.), о которой я говорю, она сбалансированная и справедливая», - сказал президент России.

Он добавил, что в настоящий момент Россия плотно сотрудничает с ОПЕК и, если потребуется, продолжит эту работу.