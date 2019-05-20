СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о языке

ООН, 20 мая. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник в 22:00 по мск (15:00 в Нью-Йорке) экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке, - сказал он. - Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом". Дипломат уточнил, что заседание будет открытым для СМИ.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.