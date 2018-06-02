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СБ ООН полностью отверг американский проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля

02 июня 2018, 01:09  •  21 • Политика

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу отклонил предложенный США проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля палестинскими боевиками с территории сектора Газа. Кроме Соединенных Штатов за документ не проголосовал ни один из 15 членов Совбеза.

Против американского текста проголосовали Россия, Боливия и Кувейт. Еще 11 стран, включая Великобританию, Китай, Нидерланды, Польшу, Швецию и Францию, воздержались. "Проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", - объявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в качестве председателя СБ.

В подготовленном США тексте "самым решительным образом" осуждались неизбирательные ракетные обстрелы Израиля боевиками движения ХАМАС 29 мая, а также "любые действия, которые способны спровоцировать насилие и подвергнуть опасности жизни гражданских лиц". Кроме того, в документе содержался призыв к "срочным шагам по обеспечению немедленного, прочного режима прекращения огня". Американская сторона также предлагала поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в течение 60 дней подготовить доклад о том, как "террористические организации, подобные ХАМАС, использовали протестующих для разжигания [насилия], а также совершали другие акты насилия в последние 90 дней" с целью предотвращения новых столкновений на границе сектора Газа и Израиля.

По итогам голосования постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что американский проект резолюции "был вынесен без предварительных консультаций", а также "не основан на сбалансированном подходе" и "не предлагает никаких решений трагедии, в которой оказался палестинский народ". Недовольство поведением США высказали и другие члены Совбеза, включая Эфиопию.

Ранее в пятницу США наложили вето на кувейтский проект резолюции о предоставлении международной защиты палестинцам в секторе Газа и на оккупированных Израилем территориях.

 

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