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СБ ООН по запросу РФ проведет 18 февраля встречу для анализа выполнения минских соглашений

13 февраля 2020, 07:09  •  33 • Политика

ООН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Совет Безопасности ООН 18 февраля по российской инициативе обсудит выполнение минских соглашений. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", - сказал он.

В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 17 февраля 2015 года эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.

Однако Киев блокировал все шаги по политическому урегулированию. Стремясь найти выход из создавшегося положения, тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил особый порядок вступления в силу законодательства об особом статусе Донбасса. Он предполагает, что такой статус будет предоставлен региону в день проведения там местных выборов сначала на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера".

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