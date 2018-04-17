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СБ ООН по инициативе России обсудит ситуацию в Ракке и Эр-Рукбане в Сирии

17 апреля 2018, 06:39  •  28 • Политика

ООН, 17 апреля. /ТАСС/. Россия запросила проведение в Совете Безопасности ООН открытого брифинга по гуманитарной ситуации в городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией. Как сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский, заседание намечено на вторую половину дня вторника, 17 апреля.

"Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401. Брифинг ожидается во второй половине дня после окончания консультаций по работе Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Россия ожидает, что Совет пробрифингует гуманитарный координатор ООН, заместитель генсекретаря Марк Лоукок", - заявил Стржижовский.

24 февраля СБ ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ).

Ракка служила главным форпостом банд ИГ в Сирии. Она была освобождена 17 октября 2017 года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии". Поддержку им оказывал военный альянс во главе с США.

Как заявил 13 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, ситуация в Ракке остается крайне тяжелой: город на 70% стерт с лица земли в результате бомбардировок американской авиации, в нем функционируют только две больницы, которые переполнены.

По информации российской стороны, тяжелая ситуация наблюдается и в лагере беженцев Эр-Рукбан в оккупированном США районе Эт-Танф. Как заявили в Минобороны РФ в середине марта, несмотря на заявления представителей армии США о готовности пропустить в Эт-Танф гуманитарный конвой для беженцев, нет гарантий, что эта помощь достанется мирным жителям.

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