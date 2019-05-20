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СБ ООН не внёс в повестку рассмотрение закона о языке на Украине

20 мая 2019, 23:39  •  40 • Украина
Председатель Совета Безопасности ООН постпред Индонезии Диан Трианшах Джани сообщил, что по результатам голосования СБ отказался внести в повестку заседания вопрос о законе о государственном языке на Украине.
 
© Reuters
 

«За проголосовали пять стран, против — шесть, воздержались — четыре. Таким образом, вопрос не может быть внесён в повестку», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экс-лидер Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка практически во всех сферах жизни, документ вступит в силу в июле.

В свою очередь, вступивший в должность президента страны Владимир Зеленский дал обещание проверить закон на соответствие Конституции.

Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.

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