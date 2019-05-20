СБ ООН не внёс в повестку рассмотрение закона о языке на Украине

Председатель Совета Безопасности ООН постпред Индонезии Диан Трианшах Джани сообщил, что по результатам голосования СБ отказался внести в повестку заседания вопрос о законе о государственном языке на Украине.

«За проголосовали пять стран, против — шесть, воздержались — четыре. Таким образом, вопрос не может быть внесён в повестку», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экс-лидер Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка практически во всех сферах жизни, документ вступит в силу в июле.

В свою очередь, вступивший в должность президента страны Владимир Зеленский дал обещание проверить закон на соответствие Конституции.

Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.