СБ ООН 29 мая по инициативе Польши проведет первое за год заседание по Украине

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ООН, 3 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 29 мая проведет первое за год заседание, посвященное ситуации на Украине. Об этом заявила в четверг журналистам постоянный представитель Польши при всемирной организации Иоанна Вронецкая, представляя программу работы СБ на май под председательством Варшавы.

Дипломат напомнила, что в последний раз Совет Безопасности обсуждал тему Украины более года назад, в марте 2017 года. "Польша проявила инициативу и предложила провести дискуссию по Украине. Она состоится 29 мая", - сообщила дипломат.

По ее словам, пока не решено, кто будет выступать с докладом на заседании, а также будут ли на нем обсуждаться какие-то конкретные вопросы. "Мы подготовимся к встрече, еще есть время", - сказала Вронецкая, предположив, что Россия на заседании сосредоточится на ситуации с выполнением минских соглашений.

В марте этого года Польша и другие европейские страны организовали неформальную встречу Совета Безопасности, которая была посвящена Крыму. На заседании Украина и ее союзники обвинили Россию в аннексии полуострова. В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия гордится за проведенный в Крыму в 2014 референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав РФ.

После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны - Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией. Впервые о намерении начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

30 апреля этого года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил. Переформатирование призвано изменить организацию управления, предоставив командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции. Руководить операцией объединенных сил поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

Польша 1 мая приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Как заявил ранее глава МИД республики Яцек Чапутович, в течение месяца Варшава предлагает своим партнерам сконцентрироваться на вопросах соблюдения международного права.

По словам Иоанны Вронецкой, одним из центральных мероприятий польского председательства станут дебаты 17 мая, которые будут посвящены роли Совета Безопасности в поддержании международного права. 22 мая в СБ ООН пройдут еще одни дебаты по теме защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах. На заседании будет присутствовать министр иностранных дел Польши и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

В течение мая продолжится обсуждение сирийской темы. Как сообщила Вронецкая, 7 мая Совбез проведет закрытое совещание по вопросу применения химического оружия в ходе конфликта в ближневосточной стране, 16 мая состоится заседание по политическому урегулированию кризиса с участием специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, а 29 мая предстоит обсуждение гуманитарной ситуации в республике.

Заседаний по иранской проблематике на фоне угроз США выйти из ядерной сделки на данный момент не планируется, отметила польский постпред. По ее словам, у СБ также нет планов принятия каких-либо документов по межкорейскому урегулированию.

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