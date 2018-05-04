|
СБ ООН 29 мая по инициативе Польши проведет первое за год заседание по Украине
04 мая 2018, 01:39 • 61 • Украина
ООН, 3 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 29 мая проведет первое за год заседание, посвященное ситуации на Украине. Об этом заявила в четверг журналистам постоянный представитель Польши при всемирной организации Иоанна Вронецкая, представляя программу работы СБ на май под председательством Варшавы.
Дипломат напомнила, что в последний раз Совет Безопасности обсуждал тему Украины более года назад, в марте 2017 года. "Польша проявила инициативу и предложила провести дискуссию по Украине. Она состоится 29 мая", - сообщила дипломат.
По ее словам, пока не решено, кто будет выступать с докладом на заседании, а также будут ли на нем обсуждаться какие-то конкретные вопросы. "Мы подготовимся к встрече, еще есть время", - сказала Вронецкая, предположив, что Россия на заседании сосредоточится на ситуации с выполнением минских соглашений.
В марте этого года Польша и другие европейские страны организовали неформальную встречу Совета Безопасности, которая была посвящена Крыму. На заседании Украина и ее союзники обвинили Россию в аннексии полуострова. В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия гордится за проведенный в Крыму в 2014 референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав РФ.
После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны - Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией. Впервые о намерении начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.
30 апреля этого года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил. Переформатирование призвано изменить организацию управления, предоставив командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции. Руководить операцией объединенных сил поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву.Двое дебатов и традиционные встречи по Сирии
Польша 1 мая приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Как заявил ранее глава МИД республики Яцек Чапутович, в течение месяца Варшава предлагает своим партнерам сконцентрироваться на вопросах соблюдения международного права.
В течение мая продолжится обсуждение сирийской темы. Как сообщила Вронецкая, 7 мая Совбез проведет закрытое совещание по вопросу применения химического оружия в ходе конфликта в ближневосточной стране, 16 мая состоится заседание по политическому урегулированию кризиса с участием специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, а 29 мая предстоит обсуждение гуманитарной ситуации в республике.
Заседаний по иранской проблематике на фоне угроз США выйти из ядерной сделки на данный момент не планируется, отметила польский постпред. По ее словам, у СБ также нет планов принятия каких-либо документов по межкорейскому урегулированию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
01 мая 2018, 00:54
|
01 мая 2018, 08:54
|
01 мая 2018, 10:39
|
28 апреля 2018, 07:54
|
28 апреля 2018, 11:09
|
02 мая 2018, 19:09
|
30 апреля 2018, 03:39