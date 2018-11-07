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Сайты знакомств в России: Крепкая семья или разовый секс

07 ноября 2018, 02:39  •  49 • В России

Депутат Виталий Милонов уверен: на таких сайтах сидят одни только девушки с пониженной социальной ответственностью и гулящие мужики-кобели. А вот врач-сексолог Александр Полеев говорит об обратном - в крупных городах супругу лучше искать по объявлению. Кто же из них прав и что делать с сайтами знакомств в России? Депутат и сексолог выясняли отношения в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Врач-сексолог Александр ПолеевФото: Михаил ФРОЛОВ

«Проститутки не дают прохода»

«КП»: - Депутаты собрались запретить нам сайты знакомств. Почему? И где же русскому человеку искать себе жену?

Милонов: - Знакомиться надо. Нам бобыли, шляющиеся по сомнительным малинам-притонам, не нужны. Сайты должны быть, но под контролем. Я расскажу вам историю из своей жизни - я же человек веселый... Решил завести своему неженатому и самому молодому помощнику анкету на таком сайте. И вы бы видели, что началось! Он взвыл на вторые сутки. Говорит: у меня весь почтовый ящик в предложениях об интиме. Оказалось, там сидят одни проститутки. Большинство этих страничек - публичные дома в интернете. Листай каталог, выбирай себе потаскушку.

«КП»: - На таком сайте любовь не построишь?

Полеев: - Знаете, как учат в теннис играть? Сначала надо перебросить мяч через сетку так, чтобы он остался в корте на стороне противника. Так вот и здесь. Чтобы любовь зарождалась, вначале надо познакомиться. Для того чтобы завязалась одна любовь, надо иметь десять знакомств. Я не верю, что там сидят одни проститутки. У них есть свои уголки в интернете. Но большинство мужчин регистрируются на этих сайтах для коротких связей. Короткое, кстати, совершенно не значит однократное. Да, он хочет познакомиться с Людой, Валей, для того чтобы переспать несколько раз. Но он живой человек. С Валей он переспал спокойно, поужинал еще у нее хорошо, а вот как-то на Люде застрял, с Людой ему хочется встретиться еще раз.

Милонов: - Ни одна нормальная российская Люда не захочет себе такого ходока по гулящим девкам. Ни одна женщина не желает видеть в качестве спутника жизни вот такого кобеля.

Полеев: - Совершенно согласен. Но он ведь в анкете не пишет, что он ходок, что у него преждевременное семяизвержение, что вообще его второй раз никто видеть не захочет. Он пишет, что хочет создать семью, после чего проводит с женщиной один вечер.

40% браков рождаются в интернете

«КП»: - А что плохого в разовых связях? Встретился с одной барышней, потом со второй. На третьей женился.

Милонов: - Какое там женился? Этот кобель прибежит, сделает свои грязные делишки - и деру от обманутой женщины.

Сергей, Симферополь:

- Я со своей супругой познакомился на таком сайте. У нас люди завалены работой по горло. Времени прогуляться нет. Вот мне 34 года. Мы с моей супругой пять лет живем в браке. Работа не давала даже на дискотеку сходить. Теперь счастливая семья, дети.

«КП»: - Все зависит от мотивации человека: нужна ему жена или любовница...

Полеев: - С одной стороны, да. Но мы имеем дело с живыми людьми. Человек пришел на сайт с целью набраться там какого-то сексуального опыта. Вот в школе у него было всего три девушки, а сейчас он доберет 20 и на 21-й женится. Судьба складывает иначе: в загс он побежал с пятой девчонкой, забыв о том, что переписывался еще с 15 красавицами. В крупных городах России больше 40% семейных пар познакомились в интернете.

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«Соцсети поставили крест на супружеской верности»

Владислав, Томск: - С этими сайтами у меня чуть не развалилась семья. Я вообще дальнобойщиком работаю, а с тещей у меня нелады уже не один год. Она моей жене вынесла мозг напрочь: мол, зачем он тебе нужен. Жене 46 лет, мне 47. И вот пока я был в рейсе, она через сайты через эти познакомилась с кем-то. Ну я вычислил мужика. Мы с ним нормально поговорили. Выяснилось: он не знал, что она замужем, это раз. Во-вторых, он вполне успешный бизнесмен, у него машина, дача, квартира, а мы живем в Тульской области. Оказывается, он захотел экзотики, развлечься просто.

Полеев: - Дальнобойщик поднял очень важную тему. Интернет поставил крест на сексуальной верности в семье. Например, раньше самое меньшее количество романов было у молодых жен, которые воспитывали детей от 1 до 3 лет... С коляской во дворе не очень познакомишься. Сегодня ты пришла с этого двора, уложила ребенка спать, села перед компьютером - и перед тобой весь мир. Ты познакомилась с несколькими мальчиками, у вас уже возникли отношения в переписке. Все, что молодому человеку остается, это подъехать к твоему подъезду, посадить тебя в машину, куда-то повезти. Теперь мамы с грудничками перестали быть самой верной категорией женщин.

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Соцсети поставили крест на супружеской верностиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Важно!

Уберечь пару от развода

Милонов: - Проблемы есть не только у взрослых супругов, но и у молодых пар. В России один развод за другим идет. Это уровень катастрофы! Поэтому нашему государству необходимо принять программу содействия установлению семейных отношений. Объяснять, как важна супружеская верность.

Полеев: - Коммунисты, поверьте мне, принимали такую программу раз семь. Пользы от этого ноль. Ну вот познакомились парень с девушкой на том же сайте, решили пожениться. И им нужна поддержка материальная, иначе брак может рухнуть уже через 2 - 3 года. Если у ребят ничего нет за душой, им нужно давать льготную ипотеку, чтобы они могли купить жилье. У нас молодежь из глубинки едет в Москву, чтобы заработать денег, никто не хочет строить семью, когда в соседней комнате живут мама и папа. Потом молодым нужно выдавать талоны на консультации у сексологов и психологов. Без помощи со стороны они могут не справиться с сохранением отношений. Поэтому без разницы, где они познакомились - на дискотеке или в интернете, главное, чтобы удалось сохранить любовь, родить здоровых детей, а потом их воспитать.

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