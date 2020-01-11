Сайту "Миротворец" наступает конец? Обнародовано письмо МИД Германии об украинском портале

Министерство иностранных дел Германии предоставило официальный ответ касательно деятельности украинского экстремистского сайта "Миротворец". Письмо немецкого внешнеполитического ведомства опубликовал политолог и шеф-редактор аналитического портала World Economy Александр Сосновский.

Речь идёт об украинском сайте, где публикуются имена и другая личная информация людей, которых украинские националисты считают "врагами Украины". Данные размещаются, чтобы "патриоты" могли воспользоваться ими для расправы над внесёнными в "расстрельный список" людьми. В базе данных "Миротворца" находятся личные данные многих журналистов, политиков и деятелей культуры, причём как украинских и российских, так и западных.

Политолог Александр Сосновский, также попавший в список "Миротворца", обратился по этому поводу в МИД Германии и получил официальный ответ. Особый уполномоченный по Украине и руководитель штаба "Украина" немецкого МИД Флориан Лауди уведомил, что МИД Германии сделает особое представление соответствующим украинским министерствам с требованием немедленно закрыть сайт "Миротворец".

"1 января я предупредил "Миротворец", что буду лечить, и не безболезненно. Слово привык держать. Продолжение следует, подробности - завтра", - написал политолог у себя в tg-канале "Доктор Сосновский".

Фото: скриншот Telegram-канала "Доктор Сосновский"