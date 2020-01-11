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Сайту "Миротворец" наступает конец? Обнародовано письмо МИД Германии об украинском портале
11 января 2020, 20:54 • 233 • Политика
Немецкий МИД прокомментировал работу украинского экстремистского сайта "Миротворец". "МИД Германии сделает особое представление соответствующим украинским министерствам с требованием немедленно закрыть сайт "Миротворец", - цитирует письмо немецкого министерства политолог Александр Сосновский.
Министерство иностранных дел Германии предоставило официальный ответ касательно деятельности украинского экстремистского сайта "Миротворец". Письмо немецкого внешнеполитического ведомства опубликовал политолог и шеф-редактор аналитического портала World Economy Александр Сосновский.
Речь идёт об украинском сайте, где публикуются имена и другая личная информация людей, которых украинские националисты считают "врагами Украины". Данные размещаются, чтобы "патриоты" могли воспользоваться ими для расправы над внесёнными в "расстрельный список" людьми. В базе данных "Миротворца" находятся личные данные многих журналистов, политиков и деятелей культуры, причём как украинских и российских, так и западных.
Политолог Александр Сосновский, также попавший в список "Миротворца", обратился по этому поводу в МИД Германии и получил официальный ответ. Особый уполномоченный по Украине и руководитель штаба "Украина" немецкого МИД Флориан Лауди уведомил, что МИД Германии сделает особое представление соответствующим украинским министерствам с требованием немедленно закрыть сайт "Миротворец".
Фото: скриншот Telegram-канала "Доктор Сосновский"
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