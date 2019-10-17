Сайту "Миротворец" конец? Миссия ООН потребовала от Украины закрыть экстремистский сайт

Замглавы миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро в Верховной раде потребовал закрыть украинский экстремистский сайт "Миротворец". Его заявление прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бенджамин Моро заявил, что из-за публикаций на сайте происходят физические нападения на журналистов, блогеров и представителей СМИ. Он потребовал, чтобы парламентарии предприняли действия по закрытию экстремистского ресурса.

"Зачем об этом говорить в Раде? Об этом надо говорить в ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, на гламурных парижских и лондонских форумах по безопасности журналистов", - прокомментировала Захарова в Facebook.

Напомним, что сайт "Миротворец" пытались закрыть уже несколько раз. Первый раз экстремистский ресурс привлёк внимание Запада, когда на него выложили персональные данные западных журналистов. Тогда сайт ненадолго прикрыли, но потом он снова вернулся к работе, правда, уже без информации об иностранных репортёрах. Были и другие попытки, но все они провалились, так как ресурс курирует один из советников главы МВД Украины.

Сайт "Миротворец" работает на Украине с 2014 года. На нём периодически публикуются персональные данные, включая адреса и номера телефонов неугодных националистам и радикалам людей, чтобы "патриотам" было легче устраивать расправы. Одной из таких жертв стал украинский журналист и писатель Олесь Бузина, которого убили прямо у подъезда его дома.