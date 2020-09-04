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Сайт МВД Белоруссии рухнул после того, как в "розыске" оказались Лукашенко и Караев

04 сентября 2020, 11:25  •  59 • Политика
Президента Белоруссии Александра Лукашенко и главу МВД Юрия Караева объявили в "розыск". Сайт Министерства внутренних дел рухнул то ли под нагрузкой любопытных пользователей, то ли по вине хакеров.
Около 20:00 пользователи социальных сетей из Белоруссии сообщили, что на сайте МВД кто-то отредактировал раздел "Внимание! Розыск". На каждой и 144 страниц этой категории можно увидеть одну и ту же картину: фотографии президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Про первого написано, что он "сильно хромает при ходьбе", про второго - "вооружён и очень опасен". Оба числятся пропавшими без вести с 9 августа.
Белорусский портал Reform.by сообщает, что сайт милицейского ведомства "подправили" хакеры. После этого портал перестал функционировать. Через некоторое время работоспособность частично восстановилась. С главной страницы удалили объявление о розыске Лукашенко и Караева, с остальных страниц - нет. На данный момент портал не загружается.
Ранее сообщалось о взломе сайта управления делами президента Белоруссии. 2 сентября неизвестные разместили на страницах флаг оппозиции и отфотошопленную фотографию Виктора Шеймана. Главе ведомства пририсовали оригинальный головной убор. Через некоторое время портал перестал функционировать. До сих пор его работоспособность не восстановлена.

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