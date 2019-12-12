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Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»

12 декабря 2019, 19:09  •  89 • Украина
Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что внесёт в чёрный список приехавших в Киев журналистов российского телеканала «Звезда».
 
© commons.wikimedia.org
 

«Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд (журналистов телеканала «Звезда». — RT) — часть информационной спецоперации», — говорится в сообщении в Twitter.

ПРИЕХАВШИЕ В КИЕВ ЗВЕЗДУНЫ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В ЧИСТИЛИЩЕ
Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно.
Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли. pic.twitter.com/vGw72gMX9v

— ℳγr

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