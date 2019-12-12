Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»

ПРИЕХАВШИЕ В КИЕВ ЗВЕЗДУНЫ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В ЧИСТИЛИЩЕ

Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно.

Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли. pic.twitter.com/vGw72gMX9v

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники