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Сайт Кремля подвергся невозможным для России DDoS-атакам
12 марта 2021, 10:15 • 208 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о DdoS-атаках на сайт Кремля, которые, по его словам, у нас сделать невозможно. "У нас даже никто не способен на это", - отметил чиновник.
Напомним, ранее, 10 марта ряд сайтов госорганов, включая официальный сайт Кремля, судя по жалобам интернет-пользователей, сбоили. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у него "всё работало" и в Кремле "ничего не сбивалось", а во время брифинга со СМИ сразу проверил сайт онлайн, заверив, что "всё работает".
В то же время он подтвердил, что сайт президента России в последнее время всё чаще подвергается кибератакам. В том числе "и зеркала включаются", и проводятся такие DdoS-атаки, которые, по мнению Пескова, в нашей стране и сотворить невозможно.
"У нас даже никто не способен на это", - высказал свою точку зрения представитель Кремля в беседе с ТАСС.
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