Сайт Конституции снова атакуют: Несмотря на это, проголосовали почти треть граждан - Памфилова

Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила данные о явке на голосовании по конституционной реформе в первые три дня.

Свой голос уже отдали 28,46% граждан, то есть 30 млн 917 тысяч 512 жителей России. Эти сведения учитывают, в частности, тех, кто участвовал в электронном голосовании, -таких 3%.

Традиционный способ с посещением избирательных участков предпочли больше половины избирателей - 58%. 39% отдали голос дистанционно - на дому или на придомовых территориях.

Самая высокая явка зафиксирована в Москве и Нижегородской области, где открыто онлайн-голосование. Своё мнение уже высказали три четверти зарегистрировавшихся.

Напомним, основной день всенародного голосования назначен на 1 июля. Ранее он был объявлен нерабочим.

Между тем Telegram-канал ЦИК РФ передаёт, что портал конституция2020.рф 28 июня вновь подвергся DDoS-атакам. Предполагается, что они осуществлены с территории Великобритании и Сингапура.