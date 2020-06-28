|
Сайт Конституции снова атакуют: Несмотря на это, проголосовали почти треть граждан - Памфилова
28 июня 2020, 19:00 • 48 • Политика
Сайт Конституции РФ снова атакуют. Несмотря на это, голосование по поправкам в Основной закон страны продолжается. Так, своё мнение за первые три дня уже высказали почти треть граждан. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, явка составила 28,46%.
Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила данные о явке на голосовании по конституционной реформе в первые три дня.
Свой голос уже отдали 28,46% граждан, то есть 30 млн 917 тысяч 512 жителей России. Эти сведения учитывают, в частности, тех, кто участвовал в электронном голосовании, -таких 3%.
Традиционный способ с посещением избирательных участков предпочли больше половины избирателей - 58%. 39% отдали голос дистанционно - на дому или на придомовых территориях.
Самая высокая явка зафиксирована в Москве и Нижегородской области, где открыто онлайн-голосование. Своё мнение уже высказали три четверти зарегистрировавшихся.
Напомним, основной день всенародного голосования назначен на 1 июля. Ранее он был объявлен нерабочим.
Между тем Telegram-канал ЦИК РФ передаёт, что портал конституция2020.рф 28 июня вновь подвергся DDoS-атакам. Предполагается, что они осуществлены с территории Великобритании и Сингапура.
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2020, 03:00
|
27 июня 2020, 02:00
|
27 июня 2020, 00:00
|
24 июня 2020, 00:00
|
22 июня 2020, 09:00
|
23 июня 2020, 14:00
|
24 июня 2020, 01:00