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Сайт Конституции снова атакуют: Несмотря на это, проголосовали почти треть граждан - Памфилова

28 июня 2020, 19:00  •  48 • Политика
Сайт Конституции РФ снова атакуют. Несмотря на это, голосование по поправкам в Основной закон страны продолжается. Так, своё мнение за первые три дня уже высказали почти треть граждан. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, явка составила 28,46%.
Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила данные о явке на голосовании по конституционной реформе в первые три дня.
Свой голос уже отдали 28,46% граждан, то есть 30 млн 917 тысяч 512 жителей России. Эти сведения учитывают, в частности, тех, кто участвовал в электронном голосовании, -таких 3%.
Традиционный способ с посещением избирательных участков предпочли больше половины избирателей - 58%. 39% отдали голос дистанционно - на дому или на придомовых территориях.
Самая высокая явка зафиксирована в Москве и Нижегородской области, где открыто онлайн-голосование. Своё мнение уже высказали три четверти зарегистрировавшихся.
Напомним, основной день всенародного голосования назначен на 1 июля. Ранее он был объявлен нерабочим.
Между тем Telegram-канал ЦИК РФ передаёт, что портал конституция2020.рф 28 июня вновь подвергся DDoS-атакам. Предполагается, что они осуществлены с территории Великобритании и Сингапура.

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