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Сайт архива Латвии "упал" после публикации имён информаторов КГБ
21 декабря 2018, 01:39 • 59 • В мире
Списки, в которых значится более 10 тысяч жителей страны, являвшихся внештатными агентами республиканского КГБ, опубликованы в Латвии. Однако официальный сайт архива, на котором раскрыты эти данные, неожиданно перестал работать.
Более 10 тысяч карточек информаторов КГБ времён СССР рассекретили в Латвии. В открытый доступ их выложил Национальный архив Латвии. Отдельно опубликовано еще 75 карточек, на которых нет имён, а только инициалы. Некоторые из документов, расположенных в алфавитном порядке, написаны от руки на русском языке, пишет ФАН.
Позднее стало известно, что сайт, на котором можно было ознакомиться с рассекреченной информацией, перестал работать. В Национальном архиве опасаются, что сайт не выдержал проявленного к нему интереса.
Напомним, в октябре президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон, разрешающий публикацию архивов КГБ. При этом президент Латвии оправдался, что публикация будет неполной и не даст узнать о том, в каком качестве сотрудничал с КГБ тот или иной человек.
В то же время Бюро по защите конституции Латвии предостерегало от подобной публикации данных из архивов, мотивируя это возможным снижением уровня доверия к службам безопасности.
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