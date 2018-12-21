Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы склепали фейк по поводу Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
"Вы очень красивый": Слепая девочка взяла интервью у Путина и "ув...
Душенов 202. Трамп опозорился в Сирии
Посол США пугает Будапешт русскими войсками
Главная / В мире

Сайт архива Латвии "упал" после публикации имён информаторов КГБ

21 декабря 2018, 01:39  •  59 • В мире
Списки, в которых значится более 10 тысяч жителей страны, являвшихся внештатными агентами республиканского КГБ, опубликованы в Латвии. Однако официальный сайт архива, на котором раскрыты эти данные, неожиданно перестал работать.
Более 10 тысяч карточек информаторов КГБ времён СССР рассекретили в Латвии. В открытый доступ их выложил Национальный архив Латвии. Отдельно опубликовано еще 75 карточек, на которых нет имён, а только инициалы. Некоторые из документов, расположенных в алфавитном порядке, написаны от руки на русском языке, пишет ФАН.
Позднее стало известно, что сайт, на котором можно было ознакомиться с рассекреченной информацией, перестал работать. В Национальном архиве опасаются, что сайт не выдержал проявленного к нему интереса.
Напомним, в октябре президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон, разрешающий публикацию архивов КГБ. При этом президент Латвии оправдался, что публикация будет неполной и не даст узнать о том, в каком качестве сотрудничал с КГБ тот или иной человек.
В то же время Бюро по защите конституции Латвии предостерегало от подобной публикации данных из архивов, мотивируя это возможным снижением уровня доверия к службам безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
21 декабря 2018, 01:39
Сайт архива Латвии "упал" после публикации имён информаторов КГБ
21 декабря 2018, 01:39
“Вывод американских войск - это удар в лицо Израилю” – американский обозреватель прокомментировал ситуацию в Сирии
20 декабря 2018, 09:09
«Лоббистские уловки»: в конгрессе США спрогнозировали затраты на обновление парка боевых самолётов до 2050 года

20 декабря 2018, 02:54
В британском Минобороны усомнились в твите Трампа об ИГ
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журналист о пресс-конференции Путина
20 декабря 2018, 12:39
"Тайна переписки? Не слышали": Котировки Facebook после расследования NYT о доступе к сообщениям резко упали
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
21 декабря 2018, 01:39
Нидерланды хотят засудить Россию - The New York Times
21 декабря 2018, 01:24
«Пытаются присвоить статус гостя»: к чему могут привести намерения Киева переименоват...
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журна...
21 декабря 2018, 01:40
Американцы склепали фейк по поводу Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
17 декабря 2018, 04:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 16.12.18
16 декабря 2018, 13:54
Украинский дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в ЕП
19 декабря 2018, 10:24
″Пора натовскими танками давить″: Либералы вынесли Донбассу приговор
17 декабря 2018, 19:24
"Медведь проснулся": Жесткие слова Лаврова означают возвращение сильной России, считает эксперт
19 декабря 2018, 10:24
″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
14 декабря 2018, 18:09
Владимир Путин - главе "Росрыболовства": Красную икру куда дели?
15 декабря 2018, 21:39
Тимошенко назвала переломным событием создание «новой церкви» на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.