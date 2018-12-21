Сайт архива Латвии "упал" после публикации имён информаторов КГБ

Списки, в которых значится более 10 тысяч жителей страны, являвшихся внештатными агентами республиканского КГБ, опубликованы в Латвии. Однако официальный сайт архива, на котором раскрыты эти данные, неожиданно перестал работать.

Более 10 тысяч карточек информаторов КГБ времён СССР рассекретили в Латвии. В открытый доступ их выложил Национальный архив Латвии. Отдельно опубликовано еще 75 карточек, на которых нет имён, а только инициалы. Некоторые из документов, расположенных в алфавитном порядке, написаны от руки на русском языке, пишет ФАН.

Позднее стало известно, что сайт, на котором можно было ознакомиться с рассекреченной информацией, перестал работать. В Национальном архиве опасаются, что сайт не выдержал проявленного к нему интереса.

Напомним, в октябре президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон, разрешающий публикацию архивов КГБ. При этом президент Латвии оправдался, что публикация будет неполной и не даст узнать о том, в каком качестве сотрудничал с КГБ тот или иной человек.

В то же время Бюро по защите конституции Латвии предостерегало от подобной публикации данных из архивов, мотивируя это возможным снижением уровня доверия к службам безопасности.