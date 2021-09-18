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Савченко: Зеленский ещё позавидует Януковичу

18 сентября 2021, 08:25  •  138 • Украина

Экс-депутат Верховной Рады Украины, Герой Украины, бывшая АТОшница Надежда Савченко, выступающая в последнее время с критикой действующей власти, высказалась на тему газовой политики.

В эфире телеканала «Первый Независимый» Савченко предсказала развал всей системы ЖКХ из-за высоких рыночных цен на газ.

По её словам, на Украине уже этой зимой сложится такая катастрофическая ситуация, что нынешний президент Владимир Зеленский ещё «позавидует» своему бывшему коллеге Виктору Януковичу.

«Украина не сможет покупать газ по действующим рыночным ценам, несмотря на все клятвы Зеленского о том, что для внутренних потребителей стоимость голубого топлива повышать не будут», — считает Надежда Савченко.

А Зеленский в создавшейся ситуации, уверена экс-нардеп, будет продолжать пиариться и «бить кулачком», требуя не допустить повышения цен на газ для населения.

«Денег на покрытие разницы с рыночной ценой в украинском бюджете нет, и поэтому ответственность за это возложена на местные власти», — прогнозирует бывший депутат.

«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно „запустит‟ закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — резюмировала Надежда Савченко.

Напомним, 15 сентября цена на газ в Европе побила очередной исторический максимум, увеличившись на 15,7%, или на 129,73 долларов/тыс. куб. м, до 956,29 долларов/тыс. куб. м по сравнению с 14 сентября.

16 сентября стоимость газа на торгах в Европе достигла рекордной отметки 963,9 долларов/тыс. куб. м.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Герус заверяет, что текущий рост цен на газ в Европе не коснётся украинских домохозяйств, в отопительном сезоне 2021—2022 годов в стране будет тарифная стабильность.

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