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Савченко заявила о скорой украинизации населения России

24 августа 2019, 10:54  •  77 • Украина
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила надежду, что благодаря трансляции в России выступлений киевских политиков без дублирования на русском языке россияне скоро начнут понимать украинский язык.
 
Reuters
 

Савченко, в частности, отметила, что её эфиры часто транслируются на российских каналах без прямого перевода, но в сопровождении титров на русском языке.

«Как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах», — заявила она в программе «Субъективные итоги» на телеканале NEWSONE.

По её словам, это будет способствовать тому, что россияне начнут понимать украинцев.

«Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании», — подчеркнула экс-депутат Рады.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что страну ждёт «исчезновение» из-за равнодушия к «украинскому» и популяризации российской культуры.

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