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Савченко заявила о прекращении сухой голодовки
11 декабря 2018, 20:10 • 41 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что 13 декабря прекратит сухую голодовку.
Reuters
Об этом сообщает «Украинская правда».
Данное заявление она сделала в Шевченковском суде Киева.
По её словам, решение связано с тем, что ей пошли на уступки, и она сможет подать электронную декларацию.
«Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошёл мне навстречу — решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк... На восьмой день я начинаю пить и выходить из голодовки», — сказала Савченко.
Ранее депутат, арестованная по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, объявила сухую голодовку. Позднее сестра Надежды Савченко заявила об ухудшении состояния её здоровья.
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