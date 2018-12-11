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Савченко заявила о прекращении сухой голодовки

11 декабря 2018, 20:10  •  41 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что 13 декабря прекратит сухую голодовку.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «Украинская правда».

Данное заявление она сделала в Шевченковском суде Киева.

По её словам, решение связано с тем, что ей пошли на уступки, и она сможет подать электронную декларацию. 

«Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошёл мне навстречу — решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк... На восьмой день я начинаю пить и выходить из голодовки», — сказала Савченко.

Ранее депутат, арестованная по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, объявила сухую голодовку. Позднее сестра Надежды Савченко заявила об ухудшении состояния её здоровья.

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