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Савченко заявила о готовности стать министром обороны Украины

07 мая 2019, 23:24  •  43 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД страны.
 
Reuters
 

«Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что с самим Зеленским ещё не общалась.

Ранее Савченко заявила, что Владимир Зеленский должен оградить страну от иностранного влияния.

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