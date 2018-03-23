Савченко заявила о 700-летней войне Украины с Россией и начала голодовку

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В Шевченковском суде Киева проходит рассмотрение вопроса о мере пресечения скандальному депутату.

В ходе заседания в Шевченковском суде Киева нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила голодовку. Суд рассматривает вопрос об избрании Савченко меры пресечения.

Перед началом заседания прокурор перечислил вменяемые депутату статьи, перечислив ранее озвученные аргументы о подготовке переворота, убийства президента и премьера, а также депутатов Верховной рады Украины, политиков и силовиков.

В ответном слове Савченко заявила, что на осуществление приписываемых ей планов понадобился бы целый полк. "Я не депутат Пашинский, я не стреляю сдуру по людям", - заявила Савченко, намекнув на расстрел на Евромайдане в 2014 году, и сорвала аплодисменты присутствовавших в суде.

Парламентарий рассказала о том, что ежедневно к ней обращаются за депутатской помощью более 20 граждан, а также правоохранителей и судей.

Из всех обвинений в свой адрес Савченко признала правдивым только одно - "неуважение к представителям власти". После этого депутат сказала: "Мы воюем с Россией уже более 700 лет" - и объявила голодовку.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим: я, так же как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти ", - подчеркнула она.