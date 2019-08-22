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Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
22 августа 2019, 00:24 • 77 • Украина
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко заявила, что украинцы по итогам парламентских и президентских выборов, поддержав Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа», проголосовали за авторитаризм, а не за демократию.
© РИА Новости
«Мы, украинцы, выбрали на Украине далеко не демократию, а авторитаризм. Мы выбрали одного человека, которому дали 73% доверия, выбрали партию, которой дали 43% поддержки», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».
Также она считает, что жители страны не разбирались в персоналиях, а также не изучали программы кандидатов и партий.
Савченко добавила, что на Украине «больше нет» оппозиции.
В июле Савченко прокомментировала своё поражение на парламентских выборах на Украине.
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