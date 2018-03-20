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Савченко заявила, что не будет бежать с Украины
20 марта 2018, 20:24 • 44 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не собирается покидать территорию Украины.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
«Господи, я два года мечтала вернуться на Украину. Мне очень трудно каждый раз покидать Украину, даже если это ненадолго и это рабочие поездки в Европу», — цитирует её УНИАН.
По словам Савченко, ей нравится европейская культура, «нравятся дороги, нравится уровень жизни», однако хочется вернуться на Украину.
«Я никуда никогда не буду бежать с Украины», — подчеркнула она.
16 марта она также подтвердила планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году.
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