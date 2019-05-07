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Савченко захотела возглавить Вооружённые силы Украины
07 мая 2019, 23:39 • 39 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее обвинённая СБУ в подготовке вооружённого переворота и терактов в центре Киева, заявила о своём желании возглавить Вооружённые силы Украины или Министерство иностранных дел.
Как считает нардеп, она "может быть полезна" избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве главы МИД или министра обороны. Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".
В ответ на вопрос, обсуждала ли она эту тему с избранным президентом, Савченко рассказала о том, что у неё были разговоры с людьми Зеленского. В то же время с самим президентом нардеп не общалась, призналась Савченко.
Напомним, Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, основанной на данных СБУ, Савченко и её товарищи планировали обстрелять из миномётов здание украинского парламента и правительственный квартал, после чего объявить о военном перевороте.
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