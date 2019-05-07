Савченко захотела возглавить Вооружённые силы Украины

Как считает нардеп, она "может быть полезна" избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве главы МИД или министра обороны. Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".

В ответ на вопрос, обсуждала ли она эту тему с избранным президентом, Савченко рассказала о том, что у неё были разговоры с людьми Зеленского. В то же время с самим президентом нардеп не общалась, призналась Савченко.

Напомним, Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, основанной на данных СБУ, Савченко и её товарищи планировали обстрелять из миномётов здание украинского парламента и правительственный квартал, после чего объявить о военном перевороте.