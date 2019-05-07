Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Адвоката россиян убрала СБУ?
Ингушетия начала благотворительную акцию "Шатер Рамадана" в Сирии
"Дело против Парубия - первый звонок": Эксперт - о начале кампании Зел...
Нет отмены санкций – нет уступок: Иран собирается отказаться от части ограничени...
Главная / Политика

Савченко захотела возглавить Вооружённые силы Украины

07 мая 2019, 23:39  •  39 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее обвинённая СБУ в подготовке вооружённого переворота и терактов в центре Киева, заявила о своём желании возглавить Вооружённые силы Украины или Министерство иностранных дел.
Как считает нардеп, она "может быть полезна" избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве главы МИД или министра обороны. Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".
В ответ на вопрос, обсуждала ли она эту тему с избранным президентом, Савченко рассказала о том, что у неё были разговоры с людьми Зеленского. В то же время с самим президентом нардеп не общалась, призналась Савченко.
Напомним, Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, основанной на данных СБУ, Савченко и её товарищи планировали обстрелять из миномётов здание украинского парламента и правительственный квартал, после чего объявить о военном перевороте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
07 мая 2019, 10:39
Европа опасается военного вмешательства США в Венесуэле и настаивает на политическом урегулировании
07 мая 2019, 23:39
"Это вам не баттл на стадионе": Захарова назвала "демократией в действии" продление ареста Вышинскому
07 мая 2019, 00:54
Facebook и Instagram забанили 97 "связанных с Россией" аккаунтов за "атаку на Украину"
07 мая 2019, 20:24
Безальтернативный курс: Зеленский вызвался повести украинцев в Европу
07 мая 2019, 23:39
"Спасать мир и зарабатывать на этом": В Минпромторге выступили за запрет одноразовой посуды из пластика
07 мая 2019, 17:09
Песков не стал расшифровывать прогноз Глазьева о евреях-переселенцах в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2019, 11:54
"Рот ему уже обеззубили": Депутату Украины жёстко ответили на "геноцид" Донбасса
05 мая 2019, 06:39
И спел, и станцевал: Небензя в ООН исполнил песню "На побывку едет молодой моряк"
03 мая 2019, 08:09
ПВО Южных Курил и Тихоокеанский флот беззащитны перед XASM-3-E. В поисках решения
01 мая 2019, 00:54
О чем говорят жители Донбасса в очередях за российскими паспортами? (опрос)
07 мая 2019, 04:09
Гранатомет не помог: Боец НАТО поплатился за глумление над памятником советским воинам в Эстонии
01 мая 2019, 04:09
Украинский министр в разгар "безвластия" закатил свадьбу сыну на озере Комо
06 мая 2019, 05:24
Российские С-500 "похоронят американские F-35" и дотянутся до космических объектов - NI
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.