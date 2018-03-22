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Савченко задержали в Верховной раде

22 марта 2018, 16:09  •  95 • Украина

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко была задержана в четверг в здании парламента, после того, как депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке госпереворота.

"Вручаю вам повестку как подозреваемому лицу, - сказал следователь. - Предлагаю вам пройти со мной в управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области".

После этого следователь с Савченко в сопровождении толпы ее сторонников пешком пошли к ведомству.

Как пояснил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала NewsOne, "после того, как ее доставят в изолятор, должны пройти все процессуальные действия". "Безусловно, она имеет право на адвоката, на защиту, апелляцию, все должно происходить исключительно по нормам законодательства", - сказал он.

Задержание Савченко произошло буквально через несколько минут после того, как Верховная рада проголосовала за снятие с нее депутатской неприкосновенности по представлению Генеральной прокуратуры Украины.

Обращаясь к депутатам, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко подозревается в подготовке государственного переворота путем организации в центре Киева террористического акта. В частности, по его словам, "заговорщики" планировали обстрелять центр города из минометов, установленных на баржах на Днепре, одновременно расстрелять кортеж президента Петра Порошенко из крупнокалиберной винтовки, произведенной на территории ДНР, а также забросать гранатами сессионный зал Верховной рады.

"Мы подозреваем Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении, передаче оружия", - перечислил все обвинения Луценко.

Он также заявил, что "в перечне первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня, пунктом восемь стоит назначение судебной психиатрической экспертизы (для Савченко)". "Это снимет все вопросы", - добавил он.

Сама депутат в заключительном слове заявила, что Украине нужно изменить политическую систему и дать избирателям возможность отзывать депутатов и проводить референдумы. "У Украины действительно есть выход без терактов, без сложных моментов, которые могут разрушить ее. Есть простой и законный выход - это изменение политической системы", - подчеркнула она. При этом Савченко отказалась добровольно сложить полномочия депутата и вернуть звезду Героя Украины.

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