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Савченко: я дала показания против Порошенко в судебных инстанциях Европы

15 марта 2018, 16:54  •  241 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что дала показания в европейских юридических судебных инстанциях относительно коррупционных действий президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

Она заявила, что три дня находилась в европейских странах.

«Я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований», — сказала Савченко после допроса в Службе безопасности Украины (СБУ). 

Также Савченко заявила, что исключение её из комитета национальной обороны Верховной рады Украины является преступлением.

Она считает незаконным и представление о лишении депутатской неприкосновенности в её отсутствие, которое внёс в Раду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее ФАН сообщало, что Савченко возле здания СБУ призвала задуматься о свержении власти на Украине.

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