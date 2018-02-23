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Савченко вангует: Третья мировая война может случиться из-за Украины
23 февраля 2018, 03:09 • 276 • Политика
Скандально известный депутат Рады предрекла миру "большую войну".
Если на Украине не сменится власть, то через несколько лет всех ждет третья мировая война. Такое заявление сделала бывшая летчица и депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала ZIK.
По ее словам, введение в Донбасс миротворческой миссии ООН не поможет прекратить конфликт в Донбассе. Савченко считает, что через четыре или пять лет гражданская война на Украине станет мировой.
Единственной возможностью предотвратить конфликт Савченко называет смену власти на Украине или в России. Также она не исключает, что все может изменить какое-то непредсказуемое событие.
Стоит отметить, что ранее Савченко объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы Украины в 2019 году. Депутат уже начала собирать средства на предвыборную кампанию.
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