Савченко вангует: Третья мировая война может случиться из-за Украины

• 276 • Политика

Скандально известный депутат Рады предрекла миру "большую войну".

Если на Украине не сменится власть, то через несколько лет всех ждет третья мировая война. Такое заявление сделала бывшая летчица и депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала ZIK.

По ее словам, введение в Донбасс миротворческой миссии ООН не поможет прекратить конфликт в Донбассе. Савченко считает, что через четыре или пять лет гражданская война на Украине станет мировой.

"Года через четыре - максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом", - заявила депутат Рады.

Единственной возможностью предотвратить конфликт Савченко называет смену власти на Украине или в России. Также она не исключает, что все может изменить какое-то непредсказуемое событие.

Стоит отметить, что ранее Савченко объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы Украины в 2019 году. Депутат уже начала собирать средства на предвыборную кампанию.