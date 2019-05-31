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Савченко в прямом эфире рассекретила заказчика взрывов на складах ВСУ: "Это коррупционно-криминальная тайна"

31 мая 2019, 13:24  •  54 • В мире
Нардеп Верховной рады Надежда Савченко в прямом эфире украинского телеканала рассекретила тайну взрыва складов ВСУ в Балаклее и заявила о фальсификации экспертизы. Она же указала на заказчика, которым, по её мнению, является экс-президент Украины Пётр Порошенко, а взрывы были совершены по его "личному приказу". "Это коррупционно-криминальная тайна", - прокомментировала Савченко замалчивание истины.
В конце марта 2017 года на военных складах ВСУ в Балаклее прогремела серия взрывов. В результате один человек погиб, ещё несколько пострадали. В Сети тогда заметили, что это сами ВСУ, мол, таким образом "заметают следы" перед ревизией, но экспертиза показала иное.
Нардеп Верховной рады Надежда Савченко в прямом эфире телеканала "112 Украина" заявила о фальсификации экспертизы и рассекретила заказчика взрывов. По её мнению, это был экс-президент Украины Пётр Порошенко.
"Об этом знает Матиос (военный прокурор Анатолий Матиос - ред.), об этом знает Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - ред.), потому что это было сделано по личному приказу Порошенко", - огорошила нардеп.
Савченко подтвердила то, о чём только подозревали в Сети.
"На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ "Сармат", - заявила парламентарий.
Говоря об этом инциденте, она поинтересовалась - не государственная ли это тайна?
"Нет, это коррупционно-криминальная тайна на самом деле, - уверяет Савченко. - Эти факты просто замалчивали".
Она сообщила, что у неё есть оригинальная экспертиза ЧП на военных складах, но обнародовать эти документы депутат пока не может. Савченко заявила, что это дело необходимо расследовать специалистам Государственного бюро расследований (ГБР).
"ГБР я могу предоставить те материалы, которые должна передать в ГБР прокуратура, - пояснила парламентарий. И добавила: - И уже я передала это Зеленскому".

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