Савченко в прямом эфире рассекретила заказчика взрывов на складах ВСУ: "Это коррупционно-криминальная тайна"

В конце марта 2017 года на военных складах ВСУ в Балаклее прогремела серия взрывов. В результате один человек погиб, ещё несколько пострадали. В Сети тогда заметили, что это сами ВСУ, мол, таким образом "заметают следы" перед ревизией, но экспертиза показала иное.

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко в прямом эфире телеканала "112 Украина" заявила о фальсификации экспертизы и рассекретила заказчика взрывов. По её мнению, это был экс-президент Украины Пётр Порошенко.

"Об этом знает Матиос (военный прокурор Анатолий Матиос - ред.), об этом знает Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - ред.), потому что это было сделано по личному приказу Порошенко", - огорошила нардеп.

Савченко подтвердила то, о чём только подозревали в Сети.

"На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ "Сармат", - заявила парламентарий.

Говоря об этом инциденте, она поинтересовалась - не государственная ли это тайна?

"Нет, это коррупционно-криминальная тайна на самом деле, - уверяет Савченко. - Эти факты просто замалчивали".

Она сообщила, что у неё есть оригинальная экспертиза ЧП на военных складах, но обнародовать эти документы депутат пока не может. Савченко заявила, что это дело необходимо расследовать специалистам Государственного бюро расследований (ГБР).

"ГБР я могу предоставить те материалы, которые должна передать в ГБР прокуратура, - пояснила парламентарий. И добавила: - И уже я передала это Зеленскому".