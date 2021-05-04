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Савченко в прямом эфире "лишила" Украину суверенитета: Страна под "внешними диктаторами"

04 мая 2021, 11:35  •  149 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в прямом эфире украинского телеканала заявила, что "государство теряет суверенитет под внешним управлением" и страна находится под "внешними диктаторами", а народ живёт отдельно.
Во время прямого эфира украинского телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что, чем дольше наблюдает за работой президентов, тем больше понимает: "Президентские амбиции - это очень часто должна быть работа, а не просто амбиции".
По её словам, у неё уже ранее интересовались, хотела бы она стать президентом. Тогда же, отвечая на вопрос, Савченко заявила, что "не хочет, но может". А теперь, наблюдая за действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, экс-депутат пришла к выводу, что "каждый может быть президентом". И для этого не нужно быть шибко умным или сказочно богатым.
Савченко обратила внимание на то, что у каждого президента Украины последних лет была своя линия поведения. Теперь же, по мнению политика, Незалежная как государство "теряет суверенитет под внешним управлением".
"Власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами, которые всегда обеспокоены где-то там на Западе и указывают, что нам делать, - обратила внимание Савченко. - А народ живёт отдельно".

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