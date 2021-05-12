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Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
12 мая 2021, 09:25 • 155 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинцев в Европе оценивают очень дёшево. И не только трудовых мигрантов, но и солдат. "Украинский солдат оценивается дешевле всех", - заявила Савченко, унизив своими словами военных "самой сильной армии" Европы по версии экс-президента Украины Петра Порошенко.
Несколько лет назад бывшего теперь президента Украины Петра Порошенко высмеяли даже сами украинцы за его похвальбу войсками Незалежной. Напомним, он считал, что украинская армия - самая сильная в Европе.
Эксперты же отмечали, что в ВСУ процветает дезертирство, пьянство, безалаберность. Не удивительно, что таких вояк в Европе ценят весьма низко, о чём сообщила в эфире телеканала "Первый независимый" экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Бывший нардеп унизила разом каждого украинского солдата, заявив, что тот "оценивается дешевле всех".
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