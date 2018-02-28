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Савченко: Столкновения у Рады имеют смысл, когда в них ломаются кости депутатов

28 февраля 2018, 09:54  •  301 • Политика
Парламентарий заявила, что жалеет о стычке между народом и полицией, в то время как ни один из чиновников не пострадал.
Депутат Рады Надежда Савченко прокомментировала каналу NewsOne столкновения между протестующими и полицией, произошедшие у здания украинского парламента. Савченко выразила сожаление, что в драке не пострадал никто из чиновников, в том числе президент Петр Порошенко.
Народный депутат назвала стычки у здания Рады бессмысленными, если в результате не ломаются кости "народных избранников, правительства и президента". Политик усомнилась в том, что действия протестующих являются опасными.
"Пока шины не подожжены, я бы не сказала, что это такая большая угроза", - заявила она, отметив, что полиция могла посчитать иначе. В то же время Савченко пожалела, что стычка возникла между народом и полицией, "которая, в принципе, с народом".

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