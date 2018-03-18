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Савченко считает, что украинские военные готовы к госперевороту

18 марта 2018, 00:09  •  91 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте. Об этом она заявила в интервью интернет-изданию «СТРАНА.ua».
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

По её словам, на Украине служащих ВСУ, согласных свергнуть власть, более чем достаточно.

«Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — отметила Савченко.

Ранее СМИ сообщали, что Надежду Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота на Украине.

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Савченко считает, что украинские военные готовы к госперевороту

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