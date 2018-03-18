|
Савченко считает, что украинские военные готовы к госперевороту
18 марта 2018, 00:09 • 91 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте. Об этом она заявила в интервью интернет-изданию «СТРАНА.ua».
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
По её словам, на Украине служащих ВСУ, согласных свергнуть власть, более чем достаточно.
«Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — отметила Савченко.
Ранее СМИ сообщали, что Надежду Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота на Украине.
Подпишитесь на нас
91
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 марта 2018, 05:24
|
13 марта 2018, 15:39
|
16 марта 2018, 09:24
|
15 марта 2018, 20:24
|
14 марта 2018, 05:24
|
12 марта 2018, 00:08
|
15 марта 2018, 04:09