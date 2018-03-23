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Савченко рассказала о проведённой в украинском СИЗО ночи

23 марта 2018, 13:24  •  182 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что следственные изоляторы на Украине «в некоторых моментах даже хуже», чем российские. Об этом сообщает «Украинская правда».
 
Reuters
 

Рассказывая о ночи, проведённой в украинском СИЗО, она заявила, что «нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство».

«Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры», — сказала Савченко.

При этом она не ответила на вопрос, будет ли голодать в украинской тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд начал рассматривать ходатайство об аресте Савченко.

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