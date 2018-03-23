Савченко рассказала о проведённой в украинском СИЗО ночи

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что следственные изоляторы на Украине «в некоторых моментах даже хуже», чем российские. Об этом сообщает «Украинская правда».

Рассказывая о ночи, проведённой в украинском СИЗО, она заявила, что «нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство».

«Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры», — сказала Савченко.

При этом она не ответила на вопрос, будет ли голодать в украинской тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд начал рассматривать ходатайство об аресте Савченко.