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Савченко рассказала о причинах взрывов на складах с боеприпасами на Украине

20 марта 2018, 23:39  •  74 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что знает, почему произошли взрывы на складах с боеприпасами на Украине.
 
globallookpress.com © Maxym Marusenko
 

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, подрывы военных складов осуществлялись для того, чтобы скрыть недостачу боеприпасов.

«Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические, как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что истекал срок отчёта о недостачах на складах, на артскладах», — сказала она.

По её словам, прокуроры, которые «докапывались до правды», отстранялись от ведения дел по расследованию данных происшествий.

Ранее на ряде украинских складов боеприпасов произошли пожары, которые привели к взрывам. Самые крупные инциденты были зафиксированы в городе Балаклея Харьковской области и на военном складе под Винницей.

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