Савченко рассказала, когда прекратит голодовку

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, когда намерена прекратить голодовку.

Об этом она написала в письме, которое было опубликовано на её странице в Facebook.

По её словам, только когда она выйдет на свободу, она прекратит свою акцию протеста.

«Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность», — указала Савченко.

Вместе с этим депутат добавила, что её здоровье от голодания ухудшается, но «в пределах нормы».

Ранее сестра депутата заявила, что Савченко за 12 дней с начала объявления голодовки похудела на 10 кг.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Депутат объявила голодовку.