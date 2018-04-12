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Савченко рассказала, когда прекратит голодовку
12 апреля 2018, 11:24 • 93 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, когда намерена прекратить голодовку.
Reuters © Valentyn Ogirenko
Об этом она написала в письме, которое было опубликовано на её странице в Facebook.
По её словам, только когда она выйдет на свободу, она прекратит свою акцию протеста.
«Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность», — указала Савченко.
Вместе с этим депутат добавила, что её здоровье от голодания ухудшается, но «в пределах нормы».
Ранее сестра депутата заявила, что Савченко за 12 дней с начала объявления голодовки похудела на 10 кг.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Депутат объявила голодовку.
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