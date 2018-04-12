Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Маргинальный фронт Трампа
США бьют по России рублем и Томагавками (Камран Гасанов)
«Отход от идей Трампа»: Помпео заявил об окончании «мягкой политики» в отношении...
Империя колоссального блефа
Главная / Украина

Савченко рассказала, когда прекратит голодовку

12 апреля 2018, 11:24  •  93 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, когда намерена прекратить голодовку.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Об этом она написала в письме, которое было опубликовано на её странице в Facebook.

По её словам, только когда она выйдет на свободу, она прекратит свою акцию протеста.

«Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность», — указала Савченко.

Вместе с этим депутат добавила, что её здоровье от голодания ухудшается, но «в пределах нормы». 

Ранее сестра депутата заявила, что Савченко за 12 дней с начала объявления голодовки похудела на 10 кг. 

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Депутат объявила голодовку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

93
Источник
Похожие новости
11 апреля 2018, 15:54
В Минэнерго Украины рассказали, на каком объёме транзита газа будет настаивать Киев
11 апреля 2018, 12:39
Суд в Киеве перенёс заседание по делу Януковича на 18 апреля
11 апреля 2018, 22:24
«Недорого и красиво»: как украинские лоббисты компрометируют Дональда Трампа

Загрузка...
12 апреля 2018, 03:09
Белый дом: улучшение отношений России и США пойдет на пользу всему миру
11 апреля 2018, 19:09
Савченко попросила Луценко о встрече с помощниками
11 апреля 2018, 22:24
«Попытка поторговаться»: как Украина намерена добиваться от России уступок по газу
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 апреля 2018, 09:09
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну
10 апреля 2018, 02:39
137 тысяч мигрантов выдворили, 210 тысяч не пустили...
05 апреля 2018, 23:24
«Должны полететь головы»: уйдут ли в отставку Тереза Мэй и Борис Джонсон из-за лжи в деле Скрипаля
10 апреля 2018, 20:39
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
07 апреля 2018, 19:40
Порошенко. Лучше бы пил и кypил
08 апреля 2018, 21:40
Запад готовит новую ловушку?
11 апреля 2018, 09:39
Полторак – Порошенко: «Петя, не надо!»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.