Савченко проводит последние дни на свободе, обвиняя украинские власти

В четверг должно состояться заседание Верховной Рады (ВР) Украины, на котором Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал выйти с предложениями лишить Надежду Савченко депутатского иммунитета и санкционировать ее задержание и арест в рамках уголовного дела по обвинению в государственной измене и подготовке государственного переворота. По словам Луценко, Савченко планировала бросить в стенах ВР две гранаты в правительственную и должностную ложи, обрушить купол потолка выстрелами из миномета, а потом добить выживших из автомата. Бредовость обвинения у депутатов сомнений не вызвала, они верят и не в такие «сказки» от Петра Порошенко. А тут, тем более, народный депутат ВР Ирина Луценко (от «Блока Петра Порошенко»), одновременно и представитель президента Украины, и еще, по совместительству, супруга Генпрокурора Юрия Луценко (ух, сколько совпадений!) пообещала депутатам продемонстрировать депутатам видео с участием Надежды Савченко, которое «шокирует все общество». Вряд ли речь пойдет о каком-нибудь «хоум видео», скорее, это будет видеозапись встреч Савченко с офицерами украинского спецназа, инициированных СБУ, на которых военные требуют у нее обеспечить их оружием из ДНР, чтобы взять власть.

Сама же Савченко, между тем, уже запустила в сеть видео, которым изрядно потроллила коллег по парламенту и украинскую власть. Даже два коротких и очень похожих ролика, которые различаются только концовкой. В обоих она стоит на фоне сессионного зала ВР, скрестив руки под грудью, камера наезжает на нее, звук наращивает напряжение и вдруг.

- Ба-бах! – говорит Савченко в одном ролике и спрашивает после мини-паузы. – Що, вср…лися? - после чего идут титры: «Надежда Савченко, депутат от народа».

Надежда Савченко. Депутат от народа.

А другой ролик немного отличается. Тот же фон, та же поза, тот же звук. Только Савченко говорит на этом дубле немного иные слова: «Бах! Страшно? А они нас боятся». А заключительные титры подписаны: «Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины». Представляете, как там всем икнулось на улице Банковой в Киеве, где размещается администрация президента Украины?

Н.Савченко: страшно?.

Между тем, Савченко демонстрирует, что не пойдет ни на какие уступки и соглашения, и делает одно за другим заявления, которые лишь усиливают ее конфронтацию с Порошенко и компанией.

- Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, чтобы такие мысли возникли у любого, что ВР можно взорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными, - опровергла она обвинения Луценко о якобы готовившемся теракте в парламенте, но так, что стало ясно – будь там только виновные, то, как говорила она раньше, что «на Украине только ленивый не думал взорвать администрацию президент или парламент». Но повторила еще раз. - Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана» и которой «было все равно, умирают виновные или невинные люди. А я не они. Никогда в жизни не взорвалась в ВР ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа.

На заседании суда по делу руководителя «центра освобождения пленных» Владимира Рубана она еще раз подтвердила, что готова поручиться за него и заявила: «Я считаю эту власть позорной. Я публично заявляю, что презираю эту власть». Суд ее доводам не внял.

А чуть позже на брифинге, который транслировали украинские телеканалы, Савченко сообщила журналистам, что администрация занимающего пост президента Украины Петра Порошенко отдала приказ о ее физическом устранении, и она получила, как минимум, три предупреждения о готовящейся ликвидации.

- Первый раз я получила предупреждение о том, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от замглавы администрации Таранова, вскоре после чего он погиб, - рассказала Савченко и объяснила, почему решилась рассказать об этом. - Третий раз меня предупредили, что я также стою под ликвидацией с Банковой и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу. Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. И попыталась как можно ближе приблизить тех, кому была поставлено задание о ликвидации.

Не исключено, что речь как раз о тех офицерах спецназа, в сговоре с которыми ее сейчас обвиняют. Кстати, на брифинге прозвучало еще одно обвинение украинской власти.

- С помощью моих контактов мне стала понятна вся природа кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны власти Украины, - заявила Савченко и пояснила, что у нее есть информация по всем коррупционным схемам этой торговли, вплоть «до откатов при перевозке гуманитарного груза украинским пленным». А что касается выдвинутых против нее обвинений, то она считает их «абсурдно смешными».

Нелегко, наверное, придется судьям и прокурорам с такой подсудимой. Но и в том, что она ею вскорости станет, сомнений тоже нет.