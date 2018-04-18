Савченко прокомментировала прохождение проверки на полиграфе

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что она оказалась сложным человеком для проверки на полиграфе. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Препятствовало этому (прохождению детектора лжи) не голодание, а просто то, что я такой человек, который тестируется, как оказалось, довольно сложно», — сказала она.

При этом Савченко отказалась рассказывать, на какие вопросы она отвечала в ходе проверки, сославшись на тайну следствия.

Ранее сообщалось, что Савченко завершила проверку на полиграфе.