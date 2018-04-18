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Савченко прокомментировала прохождение проверки на полиграфе

18 апреля 2018, 20:09  •  171 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что она оказалась сложным человеком для проверки на полиграфе. Об этом сообщает «Украинская правда».
 
globallookpress.com © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
 

«Препятствовало этому (прохождению детектора лжи) не голодание, а просто то, что я такой человек, который тестируется, как оказалось, довольно сложно», — сказала она. 

При этом Савченко отказалась рассказывать, на какие вопросы она отвечала в ходе проверки, сославшись на тайну следствия.

Ранее сообщалось, что Савченко завершила проверку на полиграфе.

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