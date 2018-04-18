|
Савченко прокомментировала прохождение проверки на полиграфе
18 апреля 2018, 20:09 • 171 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что она оказалась сложным человеком для проверки на полиграфе. Об этом сообщает «Украинская правда».
globallookpress.com © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
«Препятствовало этому (прохождению детектора лжи) не голодание, а просто то, что я такой человек, который тестируется, как оказалось, довольно сложно», — сказала она.
При этом Савченко отказалась рассказывать, на какие вопросы она отвечала в ходе проверки, сославшись на тайну следствия.
Ранее сообщалось, что Савченко завершила проверку на полиграфе.
Подпишитесь на нас
171
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 апреля 2018, 08:24
|
12 апреля 2018, 19:39
|
14 апреля 2018, 12:24
|
16 апреля 2018, 06:40
|
15 апреля 2018, 01:09
|
14 апреля 2018, 18:24
|
12 апреля 2018, 08:24