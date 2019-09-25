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Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США
25 сентября 2019, 03:39 • 57 • Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США, указав на то, что стоит искать новых союзников.
Как считает Надежда Савченко, чтобы заинтересовать Вашингтон, украинским властям стоит отказаться от американской помощи. Об этом пишет rueconomics.ru.
По мнению экс-депутата Верховной рады, получая финансовую помощь, стороны никогда не будут общаться на равных. И инвестор всегда будет действовать с позиции главного.
Кроме того, те 400 миллионов долларов, которые выделяют США, являются смешными деньгами как для самих американцев, так и для украинских олигархов, которые разворовывают финпомощь.
Учитывая это, Киеву стоит заводить больше новых друзей и партнеров, чем врагов. Не надо зацикливаться на одном союзнике.
"Если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный", - поведала Савченко в эфире NewsOne.
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