Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кривящаяся Грета, согревшая взгляды Иванка - но "no visas": Чем ...
"Мы не любим Россию": Экс-сотрудник ООН советует Москве зеркально отве...
"С нетерпением ждет": Грета Тунберг все-таки дождалась внимания от Тра...
Приднестровье с трибуны ООН требует признания независимости
Главная / Политика

Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США

25 сентября 2019, 03:39  •  57 • Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США, указав на то, что стоит искать новых союзников.
Как считает Надежда Савченко, чтобы заинтересовать Вашингтон, украинским властям стоит отказаться от американской помощи. Об этом пишет rueconomics.ru.
По мнению экс-депутата Верховной рады, получая финансовую помощь, стороны никогда не будут общаться на равных. И инвестор всегда будет действовать с позиции главного.
Кроме того, те 400 миллионов долларов, которые выделяют США, являются смешными деньгами как для самих американцев, так и для украинских олигархов, которые разворовывают финпомощь.
Учитывая это, Киеву стоит заводить больше новых друзей и партнеров, чем врагов. Не надо зацикливаться на одном союзнике.
"Если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный", - поведала Савченко в эфире NewsOne.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
25 сентября 2019, 00:24
"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку в США?
25 сентября 2019, 03:39
Песков разъяснил позицию Путина по «изжившей себя» либеральной идее
24 сентября 2019, 21:09
"Отмотать пленку не получится": Эксперт не верит в возвращение Януковича на Украину
24 сентября 2019, 09:24
Избранный мэр Новосибирска Анатолий Локоть вступил в должность главы города
24 сентября 2019, 19:09
Песков заявил, что Путин не противник либеральной идеи, но не согласен с ее насаждением
25 сентября 2019, 00:24
Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2019, 00:09
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
25 сентября 2019, 00:24
Африканец стал миллионером и решил помочь соотечественникам, но они убили его
25 сентября 2019, 00:24
"У них тоже отопление не включили?": Иванка Трамп незатейливой рубашкой пер...
25 сентября 2019, 00:24
"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку...
25 сентября 2019, 00:24
Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2019, 13:09
В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию
22 сентября 2019, 10:39
"720 Хиросим": NI оценил способность подлодки "Борей" отомстить за уничтожение России
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
19 сентября 2019, 04:39
Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом
23 сентября 2019, 15:54
"Удар по России будет нанесен в 2021 году": Карты Запада раскрыты
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.