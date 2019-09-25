Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США

Как считает Надежда Савченко, чтобы заинтересовать Вашингтон, украинским властям стоит отказаться от американской помощи. Об этом пишет rueconomics.ru.

По мнению экс-депутата Верховной рады, получая финансовую помощь, стороны никогда не будут общаться на равных. И инвестор всегда будет действовать с позиции главного.

Кроме того, те 400 миллионов долларов, которые выделяют США, являются смешными деньгами как для самих американцев, так и для украинских олигархов, которые разворовывают финпомощь.

Учитывая это, Киеву стоит заводить больше новых друзей и партнеров, чем врагов. Не надо зацикливаться на одном союзнике.

"Если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный", - поведала Савченко в эфире NewsOne.