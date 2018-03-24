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Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере

24 марта 2018, 21:54  •  101 • Украина
Представители секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека провели встречу с арестованной накануне депутатом Надеждой Савченко.
 
Reuters
 

Как сообщается на сайте уполномоченного, Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и тонированные окна в камере.

«Надежда Савченко... выразила замечания об осуществлении видеонаблюдения и о тонированных окнах в камере. Её замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Ранее Савченко рассказала о проведённой в украинском СИЗО ночи.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на два месяца. 

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