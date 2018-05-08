Савченко потребовала разрешить ей посещать заседания Рады

Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко потребовала, чтобы ей разрешили присутствовать на заседаниях Верховной рады и участвовать в деятельности украинского парламента.

Об этом сообщила пресс-служба Савченко в соцсети Facebook.

«Я, как народный депутат, требую обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады», — цитируется письмо Савченко к генпрокурору Украины Юрию Луценко.

В апреле Савченко попросила разрешить ей встретиться с помощниками-консультантами.