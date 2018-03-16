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Савченко после допроса в Киеве обратилась с прошением к Путину
16 марта 2018, 02:54 • 167 • Политика
Политик попросила у президента России за всех граждан Украины.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко публично обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она попросила у главы государства освободить из российских тюрем всех украинских граждан.
Савченко напомнила, что когда-то сама находилась в заключении в российской тюрьме, но была помилована и обменяна на граждан России. Теперь депутат Рады просит отпустить на свободу других граждан Украины.
Напомним, что Савченко была осуждена в России за то, что скорректировала артиллерийский огонь по позициям луганских ополченцев, в результате чего снарядами накрыло российских журналистов. Это привело к гибели сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
На Украине из Савченко вылепили героиню-мученицу, а заочно сделали ее депутатом Верховной Рады, а также депутатом от Украины в ПАСЕ. Спустя всего несколько лет после того, как она была обменяна на двух граждан России и вернулась на Украину, из героини она превратилась в "предательницу" и "агента Путина".
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