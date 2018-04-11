Савченко попросила Луценко о встрече с помощниками

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Находящаяся под арестом украинский депутат Надежда Савченко написала письма на имя генпрокурора страны Юрия Луценко, а также омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом сообщила в Facebook её пресс-служба.

Reuters

В обращениях Савченко ходатайствовала о возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность, а также о предоставлении разрешения на встречу с её помощниками-консультантами. 10 апреля в квартире Надежды Савченко прошёл обыск.