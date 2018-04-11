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Савченко попросила Луценко о встрече с помощниками

11 апреля 2018, 19:09  •  64 • Украина
Находящаяся под арестом украинский депутат Надежда Савченко написала письма на имя генпрокурора страны Юрия Луценко, а также омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом сообщила в Facebook её пресс-служба.
 
Reuters
 

В обращениях Савченко ходатайствовала о возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность, а также о предоставлении разрешения на встречу с её помощниками-консультантами.

10 апреля в квартире Надежды Савченко прошёл обыск.

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Савченко попросила Луценко о встрече с помощниками

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