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Савченко попросила Луценко о встрече с помощниками
11 апреля 2018, 19:09 • 64 • Украина
Находящаяся под арестом украинский депутат Надежда Савченко написала письма на имя генпрокурора страны Юрия Луценко, а также омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом сообщила в Facebook её пресс-служба.
Reuters
В обращениях Савченко ходатайствовала о возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность, а также о предоставлении разрешения на встречу с её помощниками-консультантами.
10 апреля в квартире Надежды Савченко прошёл обыск.
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