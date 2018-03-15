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Савченко подтвердила, что пришла в Верховную раду с оружием
15 марта 2018, 20:09 • 59 • Украина
Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что пришла в Верховную раду с наградным оружием.
Reuters
«У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их глазах», — цитирует её издание «Зеркало недели».
При этом она не уточнила, действительно ли при ней также были гранаты.
Ранее сообщалось, что Савченко была выведена из здания Верховной рады, так как пронесла в зал парламента три гранаты и пистолет.
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