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Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

07 января 2019, 22:39  •  169 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала сложившуюся ситуацию с православной церковью на Украине.
 
РИА Новости
 

«У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви», — сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Вместе с этим она добавила, что церковь на Украине со временем объединится благодаря желанию самих украинцев. 

«Рано или поздно на Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей… а благодаря общинам», — отметила она.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что обратится в Конституционный суд страны для отмены всех решений украинского парламента, касающихся церкви.

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