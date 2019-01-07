Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала сложившуюся ситуацию с православной церковью на Украине.

«У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви», — сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Вместе с этим она добавила, что церковь на Украине со временем объединится благодаря желанию самих украинцев.

«Рано или поздно на Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей… а благодаря общинам», — отметила она.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что обратится в Конституционный суд страны для отмены всех решений украинского парламента, касающихся церкви.