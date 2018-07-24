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Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе
24 июля 2018, 12:54 • 61 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов на Украине, отказалась проходить повторную проверку на полиграфе. Об этом сообщила сестра нардепа Вера Савченко.
© Olena Khudiakova globallookpress.com
По её словам, к Савченко не допустили адвокатов, ссылаясь на отсутствие разрешения следователя.
«Адвокаты связались со следователем, следователь абсолютно не против… Всё равно никого не пустили», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».
Савченко рассказала, что, когда её сестра посмотрела на вопросы, они оказались аналогичными уже заданным в ходе первой проверки, и депутат отказалась от этого допроса.
В начале июня Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала результаты первой проверки Савченко на полиграфе. По данным ведомства, допрос подтвердил её участие в подготовке госпереворота.
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